El sábado 29 y domingo 30 de agosto la provincia de Misiones enfrentará jornadas de fuerte inestabilidad, con lluvias intensas, tormentas, posibilidad de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El cambio será todavía más marcado porque llega después de un viernes con temperaturas muy elevadas. Según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde-noche y los fenómenos más importantes se concentrarán durante el fin de semana.

Diluvio en Misiones: cuándo llegarán las tormentas más fuertes

El sábado 29 de agosto será una de las jornadas más complicadas. Un sistema de baja presión alimentado por aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas severas , principalmente durante la mañana en las zonas Sur y Centro de Misiones.

El organismo provincial advirtió por la posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, antes del avance de un frente frío que modificará las condiciones durante el resto del fin de semana.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 10 y 70 milímetros, mientras que la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 31% y el 72%.

Tormentas, granizo y viento: las zonas más afectadas

Foto: Foco Uy Foco Uy

Las áreas Sur y Centro de Misiones serán las primeras en experimentar el deterioro de las condiciones durante el sábado.

La combinación de aire cálido y húmedo con el sistema de baja presión favorecerá la formación de celdas de tormenta, que podrían estar acompañadas por granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Durante el domingo, el fenómeno se extenderá a toda la provincia, con lluvias y tormentas de diferente intensidad.

Domingo 30: podrían caer hasta 90 milímetros de lluvia

El domingo 30 de agosto continuará el escenario de inestabilidad generalizada. El cielo permanecerá mayormente cubierto y se esperan lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada.

Los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 90 milímetros , aunque los valores más elevados serían puntuales. También continuará la posibilidad de episodios aislados de granizo.

La presencia de un frente estacionario sobre la región favorecerá que las precipitaciones se mantengan durante gran parte del día, con algunos períodos de mejora temporaria.

El frente frío llegará después de las tormentas

El cambio de tiempo tendrá además un fuerte componente térmico. Después de jornadas con temperaturas elevadas, el avance del frente frío provocará un descenso de las temperaturas.

Durante el domingo, la máxima podría alcanzar los 28 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima llegaría a 15 °C en Leandro N. Alem. Hacia el cierre de la jornada, el viento rotará al sector sur y reforzará el descenso térmico.

También se prevé una alta probabilidad de nieblas y neblinas, por lo que las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas.

El contraste será extremo: de 36°C a tormentas

El cambio meteorológico será especialmente marcado por las temperaturas previstas para el viernes. Antes del ingreso del frente frío, Misiones tendrá una jornada muy calurosa, con una máxima provincial estimada en 36 °C en Eldorado.

La sensación térmica podría alcanzar los 40 °C, mientras que hacia la tarde-noche comenzará a aumentar la inestabilidad en las zonas Sur y Centro.

De esta manera, el fin de semana presentará un fuerte contraste: calor extremo, tormentas, granizo, viento y posterior descenso de temperatura en apenas unas horas.

Qué se espera para el sábado y domingo

El panorama meteorológico para Misiones quedará marcado por dos jornadas consecutivas de inestabilidad:

Sábado 29: tormentas severas, lluvias de entre 10 y 70 milímetros, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

Domingo 30: lluvias y tormentas en toda la provincia, con acumulados puntuales de hasta 90 milímetros.

Final del domingo: ingreso de aire más frío, rotación del viento al sector sur y descenso de las temperaturas.

Las condiciones podrían mejorar de manera temporaria, pero el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante gran parte del domingo.