La ganancia de Grupo Financiero Galicia superó ampliamente las expectativas de Wall Street y mostró una fuerte recuperación frente al comienzo del año.

Sin embargo, el salto de la mora, especialmente en Naranja X, abrió una diferencia marcada entre los grandes bancos de inversión: mientras Bank of America (Bofa) considera que “lo peor ya pasó” y recomienda comprar la acción, Goldman Sachs mantiene una posición cautelosa y advierte que una parte importante de la sorpresa provino de ingresos menos recurrentes.

Galicia obtuvo una ganancia neta de $ 258.322 millones durante el segundo trimestre de 2026. El resultado creció 12% frente al mismo período del año anterior y se multiplicó por más de tres respecto de los $ 70.986 millones registrados entre enero y marzo.

El retorno sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) se recuperó desde 3,2% hasta 11,3%. La mejora fue contundente, aunque el rendimiento acumulado del primer semestre quedó en 7,3%, todavía por debajo de los niveles que los analistas consideran sostenibles para justificar una revalorización significativa de la acción.

La ganancia superó en 24% la previsión de BofA, en 33% la estimación de Goldman Sachs y en 30% el consenso relevado por Bloomberg.

El interrogante para el mercado no es si Galicia presentó un trimestre mejor de lo previsto, sino cuánto de esa mejora puede repetirse.

BofA recomienda comprar y ve hasta 40% de potencial

Bank of America mantuvo su recomendación de compra sobre Grupo Galicia y fijó un precio objetivo de u$s 61 para el ADR. Frente a los u$s 43,45 considerados en su informe, el target representa un potencial de aproximadamente 40%.

Para la acción que cotiza en Buenos Aires, BofA estableció un objetivo de $9.102, frente a un precio de referencia de $6.950. En ese caso, el recorrido esperado ronda el 31%.

El banco de inversión sostuvo que Galicia presentó resultados sólidos y consideró que “lo peor quedó atrás”, particularmente en materia de calidad crediticia.

Su expectativa es que las ganancias continúen recuperándose durante los próximos trimestres.

La sorpresa positiva estuvo explicada principalmente por los ingresos provenientes de títulos públicos y operaciones cambiarias, junto con previsiones por incobrabilidad inferiores a las esperadas.

El resultado neto de instrumentos financieros alcanzó $303.838 millones: creció 97% frente al primer trimestre y quedó 65% por encima de la estimación de BofA. Las ganancias vinculadas con diferencias de cotización de oro y moneda extranjera sumaron otros $111.237 millones, 11% más que lo previsto por la entidad estadounidense.

Al mismo tiempo, los cargos por incobrabilidad descendieron 14% trimestral, hasta $821.789 millones, y resultaron 9% inferiores a la estimación de BofA. El costo de riesgo bajó desde 12,3% hasta 10,7% de la cartera promedio.

Para BofA, esa combinación constituye una señal de que el deterioro crediticio comenzó a estabilizarse. No obstante, el propio informe identifica como uno de los principales riesgos la elevada exposición de Galicia al negocio de tarjetas de crédito, donde se concentra la mayor parte del aumento de la mora.

Su valuación supone que el grupo puede alcanzar un ROE sostenible de 17%, con un costo de capital de 13,7%, crecimiento de largo plazo de 9% y un riesgo país argentino de 200 puntos básicos. Por lo tanto, una parte importante del potencial depende no solo de la recuperación del banco, “sino también de una mejora del escenario macroeconómico y financiero argentino”.

Goldman Sachs cuestiona la calidad del resultado

Goldman Sachs realizó una lectura considerablemente más cautelosa. Aunque reconoció que la ganancia superó ampliamente las expectativas, mantuvo su recomendación neutral y un precio objetivo de u$s 46 por ADR.

Frente a una cotización de u$s 44,20 utilizada en su análisis, el potencial es de apenas 4,1%, muy lejos del recorrido estimado por BofA.

La diferencia no está en los resultados reportados, sino en su interpretación. Goldman advirtió que la sorpresa fue impulsada por menores previsiones, ingresos relacionados con el mercado y una pérdida por exposición a la inflación inferior a la esperada.

En cambio, los ingresos centrales del negocio resultaron débiles. El resultado neto por intereses cayó 2% trimestral y quedó 2% debajo de su previsión. Las comisiones no crecieron frente al primer trimestre, retrocedieron 5% interanual y resultaron 5% inferiores a lo proyectado por Goldman.

El negocio asegurador tampoco ayudó: su contribución cayó 69% trimestral y 80% interanual, hasta $7.096 millones. El ratio combinado de Galicia Seguros subió 320 puntos básicos, hasta 99,4%, un nivel que implica que la actividad técnica operó prácticamente en equilibrio y que la rentabilidad dependió principalmente de los ingresos financieros.

Goldman calificó la sorpresa positiva “como de menor calidad porque los componentes que más superaron sus estimaciones no provinieron del margen tradicional”, las comisiones o el seguro, sino de operaciones de mercado y menores cargos crediticios.

La mora que divide a Wall Street

El principal punto de discusión es la calidad de la cartera.

La mora consolidada de Grupo Galicia subió desde 9,6% hasta 10,6% en el trimestre. Un año atrás se encontraba en 5,5%, lo que implica un deterioro de 510 puntos básicos en doce meses.

En Banco Galicia, la cartera irregular avanzó 60 puntos básicos, hasta 8,3%. Pero el dato más delicado apareció en Naranja X: la mora saltó 306 puntos básicos en apenas tres meses y alcanzó 19,7%.

En otras palabras, casi uno de cada cinco pesos de la cartera crediticia de Naranja X se encuentra en situación irregular.

La cobertura consolidada de la cartera problemática quedó en 93,3%, por debajo del 100%. Si bien mejoró levemente respecto del nivel ajustado utilizado por Goldman para el primer trimestre, cayó con fuerza frente al 117,9% informado un año antes.

BofA interpreta la baja de las previsiones y del costo de riesgo como una señal adelantada de estabilización.

Goldman señala que los cargos disminuyeron mientras la mora continuó aumentando y, por eso, considera que todavía es prematuro afirmar que el deterioro terminó.

Galicia explicó que durante el trimestre se redujo el ingreso de créditos a Stage 3, la categoría que agrupa las exposiciones con mayor deterioro, y destacó una mejora en la dinámica de mora temprana. Esto puede anticipar una estabilización futura, aunque todavía no se refleja en el stock total de préstamos irregulares.

La City pone el foco en Naranja X

Desde la City porteña, GRIT Capital Group también reconoció la recuperación de las ganancias, pero advirtió que Galicia conserva la cartera crediticia más comprometida entre los tres grandes bancos privados que cotizan en Bolsa.

Walter Stoeppelwerth, CIO de GRIT Capital Group y autor del informe, sostuvo que la “máquina de ganancias” volvió a ponerse en marcha, aunque la cartera crediticia continúa siendo el principal interrogante.

GRIT destacó que el resultado se benefició de tres factores:

la fuerte reducción del costo de los depósitos,

el rendimiento de los títulos públicos

y el menor impacto negativo del ajuste por inflación.

La tasa promedio pagada por los depósitos a plazo bajó 625 puntos básicos durante el trimestre, desde 30,1% hasta 23,8%.

Esto permitió que los gastos por intereses descendieran más rápido que los ingresos, con una mejora del margen financiero.

A su vez, el resultado por la posición monetaria neta fue negativo en $418.162 millones, pero la pérdida se redujo en $146.067 millones frente al primer trimestre debido a la desaceleración de la inflación.

Pese a esa recuperación, GRIT remarcó que el ROE de 11,3% todavía es inferior al reportado por otros bancos privados comparables. También sostuvo que Galicia habría endurecido más tarde su política crediticia, por lo que podría alcanzar el pico de mora después y en un nivel más elevado que sus competidores.

Para la firma, el dato que Galicia debe explicar es cuándo espera que la mora de Naranja X llegue a su máximo. La entidad redujo 23% trimestralmente sus cargos por incobrabilidad y volvió a obtener ganancias, pero su ratio de irregularidad continuó avanzando hasta 19,7% y la cobertura quedó en 94,1%.

Naranja X ganó $35.619 millones, frente a una pérdida de $19.899 millones en el primer trimestre. Sin embargo, la utilidad cayó 17% interanual, su cartera de préstamos disminuyó y el costo de riesgo permaneció en un elevado 18,3%.

La integración de HSBC aporta una señal positiva

Uno de los componentes más sólidos del resultado fue la reducción de costos derivada de Galicia Más, el proceso de integración de HSBC Argentina.

Los gastos de Banco Galicia bajaron 15% interanual en términos reales y los gastos administrativos descendieron 23%. El ratio de eficiencia del banco mejoró desde 47% hasta 38,8%, mientras que el indicador consolidado del grupo pasó de 40,9% a 35%.

BofA, Goldman Sachs y GRIT coincidieron en que las sinergias de la integración están generando resultados concretos. Goldman destacó que los gastos operativos quedaron 3% debajo de sus estimaciones, pese al aumento trimestral de los costos de personal.

Además, Galicia mantiene una posición de capital holgada. El ratio de capital consolidado alcanzó 23,7%, mientras que el capital de nivel uno de Banco Galicia llegó a 25,9%. GRIT calculó un excedente de capital de $4,69 billones sobre la exigencia regulatoria.

La solvencia, por lo tanto, no aparece como el problema central. La discusión pasa por la rentabilidad que Galicia puede obtener sobre ese capital y por la velocidad con la que consiga normalizar su cartera crediticia.