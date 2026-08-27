Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 27 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.127,29 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 12.09%, es menor que la volatilidad anual de 13.72%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En las últimas cinco sesiones, el Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar inició de forma irregular con retrocesos tempranos, pero encadenó subidas sostenidas al final, cerrando con saldo positivo y una clara tendencia alcista.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cinco días consecutivos de aumento. Esto sugiere que el mercado tiene confianza en la estabilidad económica, lo que podría impulsar aún más la demanda de la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 27 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 312729.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 625458.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1563645.00 pesos colombianos.