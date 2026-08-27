Luego de la fallida Ley de Tierras, Patricia Bullrich reabrirá el Senado para tratar pliegos judiciales y tratados y convenios internacionales. Desde el oficialismo esperan que la sesión sea corta, pero desde la oposición buscarán llevarse todas las luces en cuestiones de privilegio que van desde Fernando Cerimedo a la morosidad en las familias.

La reunión de Labor Parlamentaria se concretó ayer y allí se reunieron los legisladores para definir el temario de la sesión del 27 de agosto.

En este sentido, según confirmaron voces parlamentarias la sesión iniciará a las 11 de la mañana y podría durar entre tres a cinco horas.

Desde el oficialismo confían en que está garantizado el quórum y se tratarán 67 pliegos judiciales.

Sin embargo, para la oposición el plato fuerte son las cuestiones de privilegio, al inicio de la sesión voces legislativas confirmaron que el peronismo tendrá un listado de temas a tratar.

Una fuente del bloque aseguró que habrá “cinco homenajes a (Fernando) Cerimedo”. Asimismo, también habrá cuestiones de privilegio por el buque inglés que hoy está atracado en el puerto de Ushuaia bajo autorización del gobierno nacional.

También se debatirá el fondo de garantías y sobre todas las cosas se buscará hablar de morosidad . El mismo foco que se tomó este miércoles en la Cámara de Diputados y que buscaría poner en agenda el debate principal que hoy enfrenta el oficialismo.

Finalmente, otro de los puntos que la oposición buscará poner en agenda será la no utilización del impuesto a los combustibles para reparar rutas y las auditorías al PAMI.

La opinión del oficialismo sobre morosidad

El tema de las deudas familiares atraviesa hoy a las familias argentinas y se convirtió en uno de los principales frentes del Ejecutivo.

En este sentido, voces allegadas al bloque libertario en la Cámara de Diputados fueron claros sobre la bajada de línea que hubo en la reunión de este martes por la tarde con los legisladores nacionales. La opinión del primer mandatario habría sido que el endeudamiento está concentrado en el conurbano bonaerense por los gastos de este sector en “ alcohol y juego ”.

A pesar de ello, los comentarios del oficialismo en el Senado son más sosegados. En este sentido, indicaron en diálogo con El Cronista que Javier Milei dio su postura, similar a la que expresó en la bolsa de comercio.

Por una parte, coincidieron en que es injusto que la población argentina pague la deuda de los morosos. Sin embargo, indicaron que algunas alternativas como el tope del Banco Central a los intereses que se puedan cobrar y que antes de adquirir un crédito o un producto a cuotas se informe el costo financiero total.

Senadores del bloque oficialista habrían expresado su preocupación a Milei sobre la baja de consumo producto de los deudores con poca capacidad de gasto. “ Puede repercutir en la economía” , afirmaron.

La opinión del mandatario no se habría hecho esperar y Javier Milei aseguró que no es preocupante porque “trece de quince sectores están creciendo”.

“El gobierno quiere recuperar el poder adquisitivo, el tema es el camino. Si es emitir o el camino es bajar la inflación y tener mejor poder adquisitivo. Milei está convencido que este es el camino”, concluyeron.

Los otros temas a tratar

El Senado también tiene previsto avanzar este miércoles con un paquete de tratados y acuerdos internacionales que ya obtuvieron media sanción.

Otro de los capítulos que podría ingresar en la sesión es el de los acuerdos internacionales que ya obtuvieron dictamen. Entre ellos se encuentra el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC, que reúne a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos quedó aprobado en general el proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Foto: Prensa Senado.

También están en condiciones de ser tratados el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania, el Tratado de Extradición con Chile y el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica.

Asimismo, luego se tratarán los proyectos de declaración. “ Tenemos los proyectos de declaración que se acumularon desde principio de año. De todos los senadores que tienen que ver con sus provincias ”, afirmó una voz del bloque libertario a El Cronista.

Además de un guiño a los aliados, se trata de una sesión que dará pie a cosas más cortas que pueden ser aprobadas de un plumón.