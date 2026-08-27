Bullrich apuesta a una sesión exprés, pero la oposición prepara una ofensiva por Cerimedo y la morosidad
El Senado tratará este jueves 67 pliegos judiciales y una batería de tratados internacionales, pero el peronismo buscará convertir la sesión en un escenario de reclamos contra el Gobierno por Cerimedo, la morosidad, el buque inglés en Ushuaia y el uso del impuesto a los combustibles.
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