Los dueños del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires avanzan con un nuevo proyecto hotelero fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

El Rosario S.A., la empresa de la familia Scalesciani, inició la construcción de un hotel cinco estrellas en Mendoza, que desarrollará junto con Grupo David.

El establecimiento estará ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo, y la inversión superará los u$s 30 millones. Así lo confirmó a El Cronista Daniel Manzella, director de Relaciones Institucionales de El Rosario S.A.

El hotel formará parte de Reserva Alto Agrelo, un desarrollo que además contempla una bodega, viñedos, viviendas y un club hípico.

Cómo será el nuevo hotel

El establecimiento tendrá 40 villas y 12 habitaciones, además de dos restaurantes y un spa. La construcción estará terminada en julio de 2028 y la apertura está prevista para septiembre de ese año.

“La idea es romper la lógica que siempre tuvo Mendoza de que ibas al hotel a dormir solamente y después a recorrer bodegas”, explicó Manzella.

Reserva Alto Agrelo se extiende sobre unas 450 hectáreas. De ese total, 45 corresponden al hotel y 88 al desarrollo de chacras, que tendrá 119 lotes. La bodega ocupará otras cinco hectáreas, mientras que unas 48 hectáreas comprenden los viñedos y el club hípico.

Otras 230 hectáreas estarán destinadas a actividades al aire libre, con cabalgatas, trekking, recorridos en bicicleta y experiencias astronómicas.

Antes de avanzar en Agrelo, los propietarios del Palacio Duhau habían evaluado desarrollar un hotel en Valle de Uco, aunque la iniciativa finalmente no prosperó.

Más tarde se asociaron con Grupo David, de origen mendocino y dedicado principalmente a la distribución mayorista de alimentos.

El proyecto está dividido en tres estructuras independientes: una sociedad para el hotel, otra para la bodega y un fideicomiso para el loteo de chacras.

Una bodega con producción propia

Otro de los componentes de Reserva Alto Agrelo será Agrelia, una bodega boutique que producirá entre 50.000 y 60.000 botellas por año. Elaborará Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay. En el desarrollo participó Michel Rolland, que trabajó sobre los viñedos ya implantados.

Los vinos se venderán únicamente en la bodega, el hotel y a través del Wine Club. “No va a ser un vino de supermercado”, explicó Manzella.

Agrelia tendrá tres líneas de vinos. La de mayor gama superará los u$s 100 por botella, otra se ubicará entre u$s 60 y u$s 80 y el blanco tendrá un valor cercano a u$s 30.

Los dueños del Palacio Duhau

El Rosario S.A., propiedad de la familia Scalesciani, es la compañía dueña del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Alvear, en Recoleta.

El hotel abrió sus puertas en 2006, después de más de tres años de obras. El proyecto contempló la recuperación del histórico Palacio Duhau y la construcción de un edificio sobre la calle Posadas, conectados a través de los jardines de la propiedad.

La inversión para desarrollar el cinco estrellas porteño rondó los u$s 74 millones. Desde su apertura, la operación está a cargo de Hyatt bajo la marca Park Hyatt.