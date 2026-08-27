Los conductores deberán mantenerse alerta durante septiembre ante las distintas multas e infracciones de tránsito, ya que determinadas faltas pueden traducirse en la pérdida de puntos.

El sistema de penalizaciones continúa vigente y acumular una cantidad determinada de puntos puede derivar en multas, mayores costos del seguro e incluso la suspensión de la licencia de conducir, según la gravedad y las infracciones cometidas.

Licencias de conducir: cuántos puntos pueden provocar una suspensión en Argentina

El sistema de scoring nacional establece que cada conductor comienza con 20 puntos en su Licencia Nacional de Conducir. A medida que comete infracciones de tránsito firmes, se descuentan determinadas cantidades según la gravedad de cada falta.

Esto significa que no existe una única multa que determine automáticamente la suspensión. La consecuencia depende de la infracción cometida, de los puntos que descuente y del saldo que tenga el conductor en ese momento.

Cuando una persona pierde los 20 puntos, se produce la inhabilitación para conducir. La primera pérdida total implica 60 días de inhabilitación; la segunda, 120 días; la tercera, 180 días. A partir de la cuarta, el período continúa aumentando de manera sucesiva.

Existen infracciones que pueden generar sanciones específicas independientemente del scoring, por lo que no todas las suspensiones dependen exclusivamente de llegar a cero puntos.

Estas infracciones pueden restar puntos y acercar a los conductores al límite

Imagen ilustrativa Archivo

La normativa argentina asigna diferentes cantidades de puntos de acuerdo con la gravedad de cada infracción.

Entre las conductas que pueden generar descuentos se encuentran circular con la licencia vencida, conducir sin los elementos obligatorios, cometer determinadas infracciones vinculadas con el alcohol, no contar con seguro obligatorio y otras faltas previstas en la reglamentación.

Por ejemplo, conducir con una licencia vencida puede implicar el descuento de 4 puntos, mientras que determinadas infracciones relacionadas con el alcohol pueden representar 10 puntos.

Las infracciones más graves pueden quitar hasta 20 puntos

No todas las faltas tienen el mismo impacto sobre la licencia.

La normativa establece que algunas conductas especialmente graves pueden generar una pérdida de 20 puntos de una sola vez.

Entre ellas se encuentra conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, así como participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.

En estos casos, la cantidad de puntos descontados puede alcanzar directamente el saldo total de la licencia.

¿Cuándo se suspende la licencia de conducir?

La suspensión por pérdida de puntos se produce cuando el conductor llega a cero puntos.

La primera vez que pierde la totalidad del saldo, la inhabilitación es de 60 días. Si vuelve a llegar a cero, el período aumenta a 120 días. La tercera vez son 180 días y, en las siguientes oportunidades, el plazo se duplica sucesivamente.

Más allá de cumplir el período de inhabilitación, el conductor debe realizar los procedimientos correspondientes para recuperar su habilitación.

Qué pasa cuando el conductor llega a cero puntos

Llegar a 0 puntos es la situación que activa la inhabilitación dentro del sistema de scoring nacional.

La duración depende de cuántas veces el conductor haya perdido previamente la totalidad del puntaje:

Primera vez: 60 días.

Segunda vez: 120 días.

Tercera vez: 180 días.

Cuarta y siguientes: el período continúa aumentando sucesivamente.

Una vez cumplido el período correspondiente y realizados los requisitos establecidos, el conductor puede recuperar nuevamente el saldo previsto por el sistema.