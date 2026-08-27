Eclipse Lunar | La provincia argentina que vivirá el fenómeno astronómico más cerca que nadie y con una vista única.

En el marco del eclipse parcial de Luna, el Complejo Astronómico Municipal en Rosario, Santa Fe, funcionará en horario nocturno. El fenómeno arranca este jueves y se extiende hasta la madrugada del viernes , y se va a poder ver a simple vista desde toda la Argentina, incluida Santa Fe.

El Complejo Astronómico Municipal anunció que abrirá sus puertas a las 23.30 para vivir una noche de observación astronómica junto al equipo del Observatorio Astronómico.

El eclipse parcial de Luna se darán en la noche del 27 al 28 de agosto.

Estos fenómenos ocurren cuando la Luna pasa a través del cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio. Podrá verse a simple vista, desde Sudamérica y casi toda América del Norte, además de gran parte de la Antártida, Oeste del Océano Atlántico y Este del Océano Pacífico.

En Rosario, el pronóstico para esa franja horaria anticipa cielo mayormente despejado , con lo cual las condiciones de observación se presentan favorables.

Eclipse Lunar | La provincia argentina que vivirá el fenómeno astronómico más cerca que nadie y con una vista única. Shutterstock

A qué hora se ve el eclipse lunar en Santa Fe

Según los cálculos astronómicos, estos son los horarios que va a tener el eclipse en la Argentina:

22:24 hs (jueves): comienza la fase penumbral, apenas perceptible a simple vista.

23:34 hs (jueves): arranca la fase parcial, cuando ya se nota el “mordisco” oscuro sobre la Luna.

01:13 hs (viernes): punto máximo del eclipse, con el 96,2% del disco lunar cubierto.

02:52 hs (viernes): termina la fase parcial.

04:02 hs (viernes): finaliza la fase penumbral y la Luna recupera su brillo habitual.

No hace falta ningún equipo especial para observarlo. Alcanza con buscar un lugar alto y alejado de las luces de la ciudad para tener una vista despejada del horizonte.

A diferencia de un eclipse solar, mirar un eclipse lunar no representa ningún riesgo para la vista. Por eso, se puede seguir todo el proceso a simple vista, con binoculares o con un teléfono celular apoyado sobre un trípode.

Eclipse lunar 2026: por qué recomiendan apagar luces y alejarse de la ciudad

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

En este contexto, la Luna adquiere un característico tono rojizo, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, un efecto que se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Para observar mejor el fenómeno, los especialistas recomiendan:

Buscar lugares alejados de centros urbanos.

Evitar luces blancas intensas durante la observación.

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Llevar binoculares o telescopios, aunque no son indispensables.

Consultar el pronóstico meteorológico para elegir una zona con cielo despejado.

De acuerdo con el Planetario, el proceso completo del eclipse demandará varias horas entre el inicio de las fases parciales y el momento de totalidad.

Por eso sugieren permanecer en sitios con baja contaminación lumínica durante unas tres horas, tiempo suficiente para apreciar la evolución completa del evento.

Cómo ver el eclipse lunar total desde Argentina este jueves 27 de agosto

La buena noticia es que el eclipse será visible a simple vista desde gran parte del territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Las mejores ubicaciones serán:

Áreas rurales alejadas de grandes ciudades.

Costaneras y espacios abiertos con horizonte despejado.

Parques y reservas naturales con poca iluminación.

Localidades del interior donde la contaminación lumínica sea reducida.

Quienes permanezcan en grandes centros urbanos también podrán observar el eclipse, aunque con menor contraste visual debido a la iluminación artificial.

Los astrónomos recuerdan que no existe ningún riesgo para la vista al mirar un eclipse lunar. Tampoco se requieren filtros, gafas especiales ni equipamiento profesional.

En conclusión, la recomendación principal para disfrutar del fenómeno es simple: elegir un lugar oscuro, apagar luces innecesarias y dedicar unas tres horas a contemplar uno de los espectáculos astronómicos más impactantes que podrá verse este año desde la Argentina.