En esta noticia Dura crítica de Melconian al programa económico de Milei: “Inconsistente”

El economista Carlos Melconian cuestionó el esquema cambiario del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la tranquilidad del dólar se sostiene por una fuente que, según advirtió, “se está dilapidando”: Vaca Muerta.

En una entrevista con TN, el economista también cuestionó la comunicación oficial y la dificultad de que se traduzcan en los bolsillos de la población las mejoras concretas en la macroeconomía.

Melconian advirtió que la gente “no deja de comprar dólares ni viajar a este tipo de cambio, ni usar su tarjeta en dólares”, lo que genera una “ demanda galopante, fuerte, alta ” que, según remarcó, está siendo financiada por la renta petrolera.

“Si alguien quiere razonar en términos de país serio, estamos dilapidando Vaca Muerta en un error cometido que fue abrir la venta de dólares a personas y tener este tipo de cambio ”, criticó Melconian.

El expresidente del Banco Nación señaló que esa política le genera una sensación contradictoria: “Me da bronca y lástima simultáneamente despilfarrarlo, pero ese es un seguro”, indicó.

Melconian sumó un segundo factor que sostiene la calma financiera: el superávit fiscal. “Con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa, pero es una válvula de seguridad ”, explicó.

Para el economista, esto “asegura, pero simultáneamente confunde” la lectura sobre el estado real de la economía. “La macro está bien porque el dólar está tranquilo y porque riesgo de default no hay”, sostuvo.

Pese a sus críticas, reconoció que esa estabilidad es “un mérito” del equipo económico, que según dijo, tiene “todas las neuronas” puestas en sostener ese frente.

Sin embargo, Melconian rechazó de manera directa la idea de que “la macro está bien y la micro está mal”, lectura que circula en el Gobierno. “No estoy de acuerdo con eso”, afirmó.

“Si la macro está bien, le llega a la micro” , aseveró, y agregó que dentro de esa macro hay elementos —como el crédito, el poder adquisitivo y el consumo— que todavía no logran traccionar sobre la economía cotidiana.

Dura crítica de Melconian al programa económico de Milei: “Inconsistente”

El economista identificó a “la confianza” como la variable que explica la distancia entre la bonanza financiera y una micro que no logra despegar. “La Argentina está en un momento donde no gasta ni el ganador, no gasta ni el que puede” , describió.

Sobre los salarios, fue tajante: “No va a haber salarios que le ganen a la inflación”, a menos que se produzca un corte abrupto del proceso inflacionario, algo que —aclaró— “no va a haber”.

También apuntó contra la lógica de absorción monetaria del equipo económico. “Cada vez que emite pesos por comprar dólares, por las dudas los absorbe”, explicó, y se preguntó: “¿De dónde va a salir la capacidad crediticia para reanudar más allá de la morosidad?”.

En ese marco, definió al esquema económico con una frase breve: “ El programa es inconsistente ”, aunque luego remarcó que es necesario explicar en detalle cuáles son cada una de esas inconsistencias.

Melconian también cuestionó el estilo comunicacional del Gobierno, en el contexto del reemplazo de Manuel Adorni como vocero presidencial. “La comunicación de esa forma se transforma en algo en contra, no a favor”, consideró.

Respecto de la falta de dirigentes para ocupar cargos, utilizó una metáfora futbolística: “Es como si en un partido de fútbol de once jugadores vos tenés que hacer un cambio, mirás al banco y no tenés ni cantidad ni calidad”, graficó.

Por último, el economista evaluó el momento político del oficialismo a tres años de gestión. Aseguró que a este “Presidente no lo va a sacar de la cancha” un eventual colapso devaluatorio o inflacionario, a diferencia de lo ocurrido en 2014, 2018 y 2022.