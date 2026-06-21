En esta noticia Cuáles son los dos “seguros” que tiene Milei para evitar una crisis en 2027

El economista Carlos Melconian afirmó que el gobierno no enfrentará una crisis cambiaria, fiscal o inflacionaria que lo “saque de la cancha” para las elecciones de 2027, aunque advirtió que sigue sin resolver el frente económico ni el político.

En diálogo por Radio Rivadavia, Melconian comparó el modelo actual con ciclos políticos anteriores y recordó que, históricamente, el tercer año de mandato suele ser crítico . “En las tres administraciones precedentes hubo devaluación e inflación suficientes para sacar de la cancha eventuales posibilidades reeleccionistas ”, mencionó.

Sin embargo, para Melconian, esta vez el horizonte financiero será diferente. “Eso no va a pasar”, sentenció al referirse a una eventual crisis en materia cambiaria e identificó dos mecanismos que actúan como “seguros anti-crisis”.

Cuáles son los dos “seguros” que tiene Milei para evitar una crisis en 2027

“ Todavía hay desconfianza, Mes a mes crece la dolarización , (pero) la gran diferencia es que el financiamiento de esa dolarización hoy lo pone Vaca Muerta“. sostuvo el economista. No obstante, calificó como “margaritas a los chanchos” el uso de estas divisas para bancar la crisis financiera “Una lástima, (es) un derroche, pero evita la crisis”, añadió.

El expresidente del Banco Nación dijo además: “Eso sumado al superávit fiscal son seguros anticrisis para un tercer año de gobierno”. No obstante, advirtió que la solidez fiscal no garantiza bienestar masivo. “Cuando uno va al nivel de actividad, está sólidamente confirmado que en esta economía le va bien al 20% del PBI; que 30% es neutro y que 50% está hundido“, aseveró.

Luego, cuestionó la premisa oficial sobre una mejora macroeconómica en detrimento de la micro. “ Cuando se define que la macro está bien y pasa lo que pasa con 50% del PBI es que la macro no está bien ”, definió Melconian.

Y continuó: “Por eso aclaro lo de los dos seguros anticrisis: la del dólar y la del fisco. La del dólar porque apareció un proveedor llamado Vaca Muerta que evita el endeudamiento y la espiralización y la devaluación cambiaria. Y el seguro anticrisis fiscal por la licuación, no motosierra, de la primera parte de 2024 (…) Compraron dos seguros de contención crisis financiera“.

“ Para que la macro esté bien todo eso se tiene que haber traducido en mejor poder adquisitivo de la gente y crédito y eso no está ”, recalcó el economista. “Quiero cortar esa definición de que la macro está bien pero no le llega a la micro. Si la macro estuviera bien ineludiblemente le llega a la micro”, insistió.

Incluso, fue más lejos y calificó al gobierno como “una transición” que carece de un programa integral más allá de lo estrictamente económico. “Pateó el hormiguero, pero no lo solucionó”, apuntó.

A su juicio, el oficialismo perdió parte de la magia inicial y quedó atrapado en una etapa “muy incierta”, con un país sin respuesta y una oposición que todavía no aparece como alternativa clara .