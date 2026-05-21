En esta noticia Giacomini explicó su ruptura de Milei

El economista Diego Giacomini lanzó duras críticas contra el programa económico del presidente Javier Milei y cuestionó tanto la consistencia fiscal como la política monetaria y cambiaria del Gobierno. Lo hizo durante su participación en “Nada Personal: el debate de la semana”, el programa de El Cronista Stream conducido por Julián Yosovitch, con un panel integrado por Florencia Barragan, Agustín D’Attellis y Mariano Gorodisch.

En un extenso intercambio con los panelistas, Giacomini sostuvo que el programa económico “es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, dinámicamente inconsistente en lo monetario y dinámicamente inconsistente en lo fiscal”, y atribuyó esa concepción directamente a Milei. Según planteó, el Gobierno sostiene el tipo de cambio mediante “una sucesión permanente” de mecanismos extraordinarios y “ofertas transitorias de dólares”.

El economista mencionó, entre otros factores, la posibilidad de nuevos acuerdos financieros internacionales y cuestionó el uso de herramientas indirectas para contener la demanda de divisas. “Si vos, para sostener el tipo de cambio, tenés que hacer malabares y recurrir con una sucesión permanente, que a la fecha son ocho ofertas transitorias de dólares, para contener el tipo de cambio, directa o indirectamente, entonces es dinámicamente inconsistente”, afirmó.

Durante el debate, Giacomini también apuntó contra uno de los principales pilares discursivos del oficialismo: el ajuste fiscal y el superávit. “Todos piensan que la principal fortaleza de este gobierno es el ajuste fiscal y el superávit fiscal a toda costa, y es un error intelectual”, aseguró.

A partir de allí desarrolló una larga explicación sobre lo que definió como una transferencia de gasto público desde el presente hacia el futuro. “Lo que está haciendo este gobierno es transferir gasto público desde el presente hacia el futuro”, señaló.

Para sostener esa idea, enumeró distintos factores. Entre ellos, mencionó la capitalización de intereses de deuda, la utilización de recursos que “legalmente no son” del Gobierno nacional y el deterioro de la infraestructura pública por la paralización de inversiones y mantenimiento.

“Los intereses de deuda son gasto público. Si vos capitalizás intereses, lo que estás haciendo es agrandar el gasto público con bonos que algún día vas a tener que pagar en el futuro”, afirmó.

También cuestionó la apropiación de fondos que corresponden a las provincias o que tienen asignaciones específicas. “Cuando más adelante pase el tiempo y venga otro gobierno, va a ir a la Justicia, le van a dar razón y le van a tener que devolver esos recursos con intereses”, dijo.

En otro tramo, sostuvo que la reducción de la obra pública y del mantenimiento de infraestructura terminará implicando mayores erogaciones futuras. “Cuando vos no gastás eso durante cuatro años, como una casa que no la mantenés, después necesitás mucho más gasto para volver a lo que tenías antes”, argumentó.

Giacomini además proyectó un escenario político futuro en el que un eventual cambio de gobierno implique compensaciones para sectores afectados por el ajuste actual. En ese sentido, habló de una posible “reparación histórica” para empleados públicos, jubilados u otros grupos perjudicados por las políticas oficiales.

“Si el gasto público va a aumentar, porque está trasladando gasto público, entonces tienen que aumentar las fuentes de financiamiento. Va a tener que haber mayor base imponible, más impuestos o más impuesto inflacionario en el próximo gobierno”, advirtió.

Las críticas también alcanzaron a la política monetaria y al funcionamiento del Banco Central. Giacomini afirmó que la administración de Milei modificó reiteradamente sus lineamientos económicos y sostuvo que eso deterioró la credibilidad del programa.

“La teoría de Chicago y los nuevos clásicos dicen que para que la inflación baje en forma permanente vos tenés que tener un Banco Central independiente. Milei tiene el Banco Central más dependiente de la historia”, afirmó.

Según detalló, en los primeros 27 meses de gestión el Gobierno “cambió la política monetaria cuatro veces” y “cambió la política cambiaria cuatro veces”. Para el economista, esa dinámica atentó contra la construcción de reputación y credibilidad. “No hay peor regla que la regla que se cambia permanentemente y nunca se cumple”, sostuvo.

Giacomini explicó su ruptura de Milei

El exaliado del Presidente también se refirió a su ruptura política y personal con Milei, con quien compartió durante años espacios académicos y profesionales. Allí explicó que el distanciamiento no obedeció a diferencias técnicas sobre economía, sino a cuestiones filosóficas y éticas.

“Javier parasita la ética de quien tiene cerca”, lanzó. Y agregó: “Hoy se parece mucho, en temas no económicos, a Laje y Márquez. Yo nunca tuve nada que ver con Laje y Márquez”.

En ese contexto, recordó un episodio en el que decidió no compartir una conferencia con Agustín Laje y Nicolás Márquez. “Yo jamás voy a compartir el mismo techo en una conferencia con Laje y Márquez porque están en mis antípodas. Yo soy liberal y esos son conservadores rancios de derecha”, afirmó.

Giacomini sostuvo que Milei “mutó” en aspectos filosóficos y éticos y mencionó como ejemplos sus posiciones sobre el aborto y la inmigración. “Cuando vos lo escuchás hablar del aborto o de la inmigración, está en las antípodas del liberalismo”, señaló.

El economista además reveló que nunca estuvo de acuerdo con el desembarco político de Milei. “Yo no estaba de acuerdo con meternos en política institucional”, dijo. Y agregó que decidió romper cuando conoció detalles sobre el esquema político y de financiamiento que planeaba el entonces diputado libertario.

Giacomini y Milei, otras épocas

“Cuando me contó cómo se iba a meter en la política, de la mano de quién y cuál era su plan para financiarse, dije: ‘Yo hasta acá llegué’”, concluyó.