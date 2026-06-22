Ravier inicia su gestión: mantuvo su primera reunión con Adorni y espera a la jura con Milei

Luego de que Manuel Adorni cediera la vocería presidencial, su mano derecha, Javier Lanari, dejará su cargo como secretario de Comunicación y Prensa. La función la ocupó desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y se había convertido en uno de los principales colaboradores del exportavoz.

El anuncio fue realizado por el propio Adorni a través de un mensaje oficial en X, tras haber mantenido una reunión bilateral con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su reemplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial”, señalaron desde la administración libertaria.

La salida de Lanari se produce como parte del reordenamiento que atraviesa el área de comunicación luego de que el jefe de Estado decidiera que Adorni, envuelto en un momento sensible por las causas judiciales que involucran su patrimonio, abandonara oficialmente el rol de vocero.

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Durante gran parte de la gestión libertaria, Lanari fue considerado el número dos de Adorni y uno de los principales arquitectos de la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. Su influencia excedía el cargo formal y en el oficialismo era visto como una pieza clave en la construcción del discurso gubernamental.

Periodista de trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, Lanari llegó al Gobierno en diciembre de 2023 como subsecretario de Prensa de la Nación. Antes había desarrollado su carrera en medios como LN+, Radio Belgrano, Milenium FM y el portal La Política Online. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari. (Télam)

A fines de 2025, tras una reorganización del organigrama de la Jefatura de Gabinete, Lanari fue promovido a secretario de Comunicación y Prensa. Desde esa posición quedó a cargo de la coordinación de la comunicación institucional, la relación con los medios y la articulación de la estrategia discursiva del Gobierno.

Según pudo saber El Cronista, el secretario ya venía atravesando el deseo de regresar a su función periodística. Fue quien, durante todo el escándalo que rodeó al jefe de Gabinete y a los cruces con Milei y la prensa, puso la cara ante los acreditados de la Casa Rosada. Dado que la Jefatura nunca tuvo un sección de prensa per sé, Lanari funcionaba como el único portavoz oficial de tanto jefatura de Gabinete y Presidencia.

Su salida abre ahora una nueva etapa para el esquema comunicacional libertario. El Gobierno adelantó que designará a un nuevo secretario que trabajará en conjunto con el futuro vocero presidencial. La idea del Gobierno es que el rol de la comunicación ahora se concentre más en los hitos económicos de la gestión, y de allí el perfil de Ravier.