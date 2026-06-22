El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, publicó un nuevo informe en el que analiza el giro que tomó el escenario internacional y sus consecuencias sobre la economía argentina.

Tras las primeras negociaciones por la paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, lo que implica una baja del petróleo, el analista advirtió que el dólar comenzará una etapa alcista.

“La dinámica internacional hará que en Argentina bajen los precios y suba el dólar. La inflación y la tasa de devaluación van a ir de la mano”, aseguró el especialista.

Di Stefano explicó que el conflicto bélico generó un efecto inesperado en el plano local. “El 28 de febrero comenzó la suba del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, eso impactó en Argentina, ingresaron más dólares, se apreció el tipo de cambio y subió la inflación”, señaló en el informe.

Sin embargo, el economista destacó que, pese a las expectativas negativas, el país mostró resiliencia ante la crisis externa. “Parecía una mala noticia, pero demostró que el país es antifrágil ”, afirmó. Y agregó que “ante una crisis internacional surgió una oportunidad, mejoraron los términos de intercambio”.

En ese período, según detalla, “ingresaron más dólares del exterior, el Banco Central acopió reservas, no se expandió la cantidad de moneda, y la tesorería mantuvo el equilibrio fiscal”.

Sin embargo, el escenario cambió en los últimos días con la firma de la paz entre ambos países. Y por eso, el Gurú anticipa un proceso inverso al observado meses atrás.

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

Un nuevo punto de equilibrio para el dólar: “Rumbo decidido a...”

“Esto impactará sobre Argentina con menos ingresos de dólares, desmejora en los términos de intercambio, suba del tipo de cambio y baja de la inflación”, explicó Di Stefano. “Lo que va a suceder es lo inverso de lo que ya sucedió”, afirmó.

Sobre la cotización de la divisa estadounidense, el especialista confirmó una tendencia que ya había previsto. " El dólar comenzó un recorrido alcista , algo que habíamos adelantado oportunamente, con rumbo decidido a la zona de los $ 1500 ″, aseguró.

Di Stefano vinculó esta suba con factores estacionales que impulsan la demanda de divisas. “Se abrió la venta del mundial más el turismo, aumenta la demanda de dólares, y vamos rumbo a un nuevo punto de equilibrio ”, indicó.

El especialista comparó ese nuevo equilibrio con la evolución de los precios internos. “A fin del año 2025 el dólar estaba en $ 1457, la inflación 2026 podría ubicarse en el 24% anual, hagan las cuentas señores”, planteó.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

La proyección del Gurú para los próximos meses

Di Stefano también analizó el comportamiento de los bonos en pesos a más largo plazo. “Si miramos a 24 meses, los bonos en pesos que ajustan por inflación rinden inflación más 7,1% anual, y los bonos ajustados por dólar linked rinden dólar mayorista más 7,6% anual”, detalló.

Sobre el horizonte post electoral, el informe planteó una distinción temporal clara: “ De corto plazo el dólar mayorista puede subir más que la inflación , de largo plazo podría ocurrir lo contrario “.

Finalmente, Di Stefano hizo su proyección para los próximos meses. “El segundo semestre será opuesto al primer semestre, vamos a ver inflación bajando, dólar mayorista subiendo por encima de la inflación, y riesgo país en descenso", concluyó.