El boom energético de Vaca Muerta gracias al nuevo orden geopolítico mundial y el cambio de la matriz productiva que aceleró el RIGI impulsado por el gobierno de Milei en pos del desarrollo a gran escala del yacimiento de producción no convencional de petróleo y gas, la expansión masiva de la infraestructura y la creciente generación de empleo directo e indirecto tienen un impacto económico sin precedentes a nivel nacional.

Por un lado, la provincia patagónica pasó de ocupar el cuarto lugar en el ranking nacional por PBI per cápita en 2010 a convertirse en la segunda jurisdicción más rica del país en 2024, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires, según PwC Argentina.

Pero el fenómeno tiene también una dimensión demográfica: tan solo una de las players del sector de la logística que trabajan en la relocalización de personas reveló a El Cronista que realiza “15 mudanzas por semana a Vaca Muerta”.

En ese contexto, la ciudad capital de Neuquén, a la que muchos ya se animan a proyectar como una futura “mini Dubai”, experimenta un aluvión migratorio traccionado por expectativas de contratación que crecen a un ritmo acelerado.

Ante este escenario, el desafío que comparten el sector público y privado es retener el talento especializado brindando oportunidades de acceso a un estilo de vida corporativo como en otras grandes ciudades del país, lo que exige una fuerte reconversión urbana que incluya una propuesta de infraestructura de esparcimiento y encuentro premium.

“Estamos viviendo un crecimiento exponencial impulsado por la segunda oleada migratoria vinculada al Oil & Gas. Si sumamos los residentes y los que ingresan a trabajar, tenemos aproximadamente 500 mil personas circulando por día. Y casi 40 familias llegan por semana a establecerse permanentemente”, remarca Lucas Albanesi, gerente comercial de la desarrolladora inmobiliaria Gran Valle Negocios.

Para acompañar esa expansión y brindar solución, la compañía presentó oficialmente la construcción de Terraza Norte Food and Parking, un complejo que demandará una inversión de u$s 40 millones.

Las obras comenzaron en octubre de 2025 en un punto clave ubicado en el Acceso Norte de la ciudad (entre las calles Salta, Antártida Argentina y Diagonal 9 de Julio), conexión directa con las rutas que llevan a la región petrolera.

Sobre este lote de más de 12.000 metros cuadrados, se construirán 25.168 m2 totales, con la siguiente distribución: 21.883 m2 de parking y 3.286 m2 destinados al sector gastronómico.

El Fideicomiso Acceso Norte, integrado por Gran Valle Negocios, RJ Ingeniería y Omega MLP (con diseño del Estudio Sidoni & Asoc., junto al asesoramiento técnico de Dínamo Arquitectura), obtuvo la concesión municipal por 30 años para un proyecto que invirtió la lógica original: dejó de ser un simple plan para sumar cocheras al entramado urbano y se convirtió en un polo gastronómico premium .

En relación al proyecto, Martín Lagos, Director General de Gran Valle Negocios, destaca que el complejo viene a saldar un déficit de infraestructura clave.

Lagos confirmó que “veníamos recibiendo llamados de grandes marcas de restaurantes que querían desembarcar en Neuquén y nos preguntaban adónde ir. La respuesta era siempre la misma: ‘No hay un lugar, no hay una zona consolidada’. Tampoco hay opciones para que vayan a almorzar o cenar los ejecutivos que llegan a la ciudad“.

Esta necesidad de nuevos espacios de esparcimiento contempla tanto al público de negocios como al familiar. “La idea del proyecto es abarcar a todo el espectro de edades. Hoy mi hijo me pide plata para ir a caminar por el shopping con un amigo, porque es la única salida que tienen. No hay en la ciudad otro lugar que te contenga: si no es el shopping, la gente termina paseando en el supermercado ”, graficó el ejecutivo.

“A diferencia de lo que ocurre en lugares de la zona cordillerana, a esta parte de la provincia le falta identidad. Hoy, la única manera de mostrar que estuviste acá, es sacándote una foto atrás del cartel que dice Neuquén. Con este proyecto apostamos a generar un nuevo punto de encuentro que traccione a la gente”. Martín Lagos, Director General de Gran Valle Negocios

Para dar respuesta a la demanda de esparcimiento, identidad urbana y encuentro, el complejo Terraza Norte Food and Parking se integrará estéticamente con las plazas aledañas (contará con elementos estructurales inspirados en formas que dialogan directamente con la topografía y la naturaleza de la región), incluirá amplias terrazas al aire libre, un anfiteatro parquizado para 1.500 personas y el primer Museo de Desarrollo Urbano de Neuquén.

Además, el complejo sumará tres auditorios corporativos en el subsuelo .

Cómo es Terraza Norte, el polo gastronómico premium que llega a Neuquén

El corazón comercial del lugar, diseñado junto al reconocido chef neuquino Pablo Buzzo, tendrá un esquema sectorizado con más de 20 espacios gastronómicos.

Orientada al sur funcionará La Recova, con un formato tradicional y espacio para entre cinco y seis locales de cocina internacional anclados en un salón de 800 metros cuadrados.

“En este espacio buscamos darle lugar a la comida tipo americana, italiana, sushi o comida japonesa, y nos gustaría sumar algún exponente local”, explicó Lagos.

Sobre la calle Salta se desplegará un Food Hall de estética uniforme con 15 alternativas gourmet, mientras que la Diagonal 9 de Julio agrupará otras 10 propuestas entre cafeterías, heladerías y locales independientes, entre los que habrá un mercat de productos orgánicos.

“Somos tres empresas constructoras locales, conocemos Neuquén y a su gente desde siempre, pero hace un año que estamos aprendiendo cómo se maneja la gastronomía y asesorándonos con gente que realmente sabe. Tenemos claro que si no elegimos bien las marcas que van a estar, es más difícil que el proyecto sea exitoso”, detalló el empresario, que evitó adelantar nombres de posibles operadores.

Para optimizar esa inmensa variedad, la tecnología jugará un rol central en la logística del lugar, facilitando también el trabajo de los repartidores de aplicaciones.

“Vamos a incorporar un pick up point, que es un modelo que no he visto en Argentina. Mediante una plataforma, un cliente va a poder pedir pizza en un local, sushi en otro y helado en un tercero. Los restaurantes consolidan el pedido y te entregan todo junto. Pasás por ese punto, retirás y te vas a comer a tu casa con tu familia “, destacó Lagos sobre el sistema digital unificado.

El otro pilar estratégico del desarrollo es la resolución del colapso de movilidad, que fue el disparador inicial de la obra. Se construirán dos niveles subterráneos con capacidad para 650 vehículos y tecnología predictiva para reservar la cochera de manera remota.

“En Neuquén estamos muy acostumbrados a ir de lado a lado en auto y encima querer estacionar en la puerta. Hicimos un estudio de mercado en todos los parkings céntricos y las tasas de ocupación nos dieron elevadísimas: la demanda es enorme”, reveló Lagos.

El polo dispondrá de una gestión unificada de esquemas de vigilancia privada. Al mismo tiempo, la circulación peatonal y vehicular fue planificada para ofrecer recorridos claros que minimicen los conflictos de tránsito en superficie, por lo que algunas de las calles aledañas cambiarán de orientación.

Cuándo se podrá visitar Terraza Norte Food and Parking en Neuquén

Respecto a los plazos, el fideicomiso trazó un cronograma de 24 meses de trabajo ininterrumpido para concretar la apertura, que tendría lugar en el tramo final de 2027.

“Estamos en obra, terminando toda la etapa de excavación, y ya empezamos a tirar hormigón para armar las fundaciones y bases”, precisó el director de Gran Valle Negocios sobre el avance del megaproyecto y que promete cambiar definitivamente la fisonomía y el flujo comercial de una ciudad que no da tregua.