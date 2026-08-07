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“Takeover”

Vista y Trafigura avanzan en la “Vaca Muerta” mendocina.

TanGo Energy, la empresa fundada por Pablo Iuliano -ex CEO de YPF- cedió derechos económicos a una sociedad conformada por sus accionistas.

Se trata del bloque Payún Oeste, en Mendoza. Es propiedad de TanGo, pero su desarrollo no convencional requiere nuevas inversiones. Para eso, TanGo cedió derechos económicos a Unconventional Resources , una sociedad conformada Vista y Trafigura, sus accionistas.

Consultada sobre el porcentaje de derechos económicos que está cediendo, TanGo declinó dar precisiones.

¿Por qué la empresa cede a una sociedad conformada por sus accionistas y no lo hace directamente?

La respuesta tiene que ver con endeudamientos anteriores. TanGo se quedó con Aconcagua y está saldando pasivos y deudas de esa empresa. Por esa razón, el acceso a financiamiento no le resulta sencillo.

En cambio, Unconventional Resources (de Vista y Trafigura, los accionistas de Tango) está “libre” de esas obligaciones. Y por el calibre de sus accionistas, se cree que puede tener acceso a financiamiento con mayor facilidad.

“ TanGo Energy continuará desempeñándose como operador del área. Bajo este esquema las actividades no convencionales serán financiadas en su totalidad por URSA sin requerir desembolsos directos ni endeudamiento por parte de TanGo Energy”, informó la compañía.

​A su vez, “TanGo Energy conservará la totalidad de los derechos sobre el desarrollo convencional del área, manteniendo participación económica en el proyecto no convencional”.

El antecedente

Hace poco más de un mes, TanGo decidió que operará tres áreas no convencionales: Charco del Palenque, Entre Lomas y Jarilla Quemada. Y que Vista -uno de sus accionistas, el otro es Trafigura- hicieran un aporte de derechos económicos.

A través de Unconventional Resources , allí se apuntó a “acelerar los planes de negocio en esos tres activos y en las oportunidades no convencionales que pudieran surgir en Vaca Muerta”.

Como parte de esa reorganización, Vista cedió a Unconventional Resources el 50% de los derechos económicos. Hasta ahora, Vista tenía el 100% de los derechos económicos de esas concesiones.

De esta forma, los derechos económicos, que eran 100% de Vista, ahora serán 50% de Vista y 50% de Unconventional Resources. Dentro de esta última, el reparto de acciones replica el de Tango: la mitad es de Vista (la petrolera desarrollada por Miguel Galuccio) y la otra mitad de Trafigura, una trader que está pidiendo pista y ampliando sus negocios en el país.

Las otras 11 áreas que posee Tango son 100% de la empresa tanto como titular de la licencia de explotación como en sus derechos económicos.

“Takeover”

La historia de TanGo Energy Argentina es, en realidad, de la transformación de Petrolera Aconcagua Energía . La compañía fue creada en 2015 por Diego Trabucco y Javier Basso, dos ex ejecutivos de YPF, con un modelo de negocios orientado a la operación de campos maduros.

A comienzos de 2023, llegó un acuerdo con Vista para convertirse en operador de activos convencionales de la empresa fundada por Miguel Galuccio . En 2025, operaba 14 áreas entre las cuencas Neuquina y Cuyana y proyectaba elevar su producción de 8300 barriles diarios hasta 13.000 barriles entre 2027 y 2028 mediante inversiones por u$s 260 millones.

Sin embargo, para esa época, le caían vencimientos financieros por un monto similar: u$s 200 millones en obligaciones negociables y otros u$s 60 millones en préstamos bancarios . La frustrada emisión internacional de deuda por u$s 250 millones terminó dejando a la empresa en una situación crítica.

A eso se sumaba una deuda cercana a US$ 140 millones con Vista, derivada de un acuerdo de traspaso de activos convencionales que Aconcagua no podía saldar. A través de ese convenio, Aconcagua le iba a entregar a Vista el 40% de la producción de petróleo y del 100% del gas hasta marzo de 2027.

Frente al escenario de ahogo de Aconcagua, Vista y Trafigura -los principales compradores de la producción de la empresa- impulsaron una solución para evitar el colapso.

La propuesta llegó de la mano de TanGo Energy, la compañía creada por Pablo Iuliano, un ejecutivo de larga carrera en YPF que llegó hasta las máximas posiciones de la petrolera . En mayo de 2024 asumió como CEO de Tango, en la que Vista y Trafigura eran accionistas.

Con los yacimientos no convencionales, Tango proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en cinco años, con una inversión de u$s 1000 millones. Además, evalúa su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).