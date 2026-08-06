La producción de petróleo alcanzó un máximo histórico de 914.900 barriles diarios y creció 17,1% interanual. Vaca Muerta ya aporta siete de cada diez barriles, mientras las exportaciones de crudo generaron u$s 4693 millones durante el primer semestre.

Así, la Argentina alcanzó en junio un nuevo récord de producción petrolera y quedó a sólo 85.100 barriles diarios de atravesar una barrera que hasta hace pocos años parecía lejana: el millón de barriles por día.

La extracción nacional llegó a 914.900 barriles diarios, con un crecimiento del 17,1% frente al mismo mes de 2025 y del 1,3% respecto de mayo. Los datos se desprenden del Monitor Oil & Gas elaborado por el ALyC RICSA.

Y es que el salto productivo ya comienza a reflejarse en el ingreso de divisas. Las exportaciones de crudo generaron u$s 918 millones en junio y acumularon u$s 4.693 millones durante el primer semestre, casi un 50% (47,7%) más que en el mismo período del año anterior.

La expansión tiene un protagonista excluyente: Vaca Muerta. La formación produjo 633.946 barriles diarios en junio, un 33% más que un año atrás, y ya concentra el 70% de todo el petróleo extraído en el país. En junio de 2025, su participación era del 61%.

El informe proyecta que, si continúa el crecimiento de la producción no convencional y avanzan las obras de infraestructura necesarias para evacuarla, la Argentina podría superar el millón de barriles diarios antes de finalizar 2026.

Vaca Muerta acelera la generación de dólares

El crecimiento petrolero comienza a cambiar la escala exportadora del sector energético. Las ventas externas de Combustibles y Energía alcanzaron los u$s 1.406 millones en junio, con una mejora interanual del 31,1%, y dejaron un superávit sectorial de u$s 612 millones.

Dentro de ese resultado, los ingresos por exportaciones de crudo sumaron u$s 918 millones, un 24,3% más que en junio del año pasado, según RICSA.

El dato se produjo en un mes marcado por una fuerte volatilidad internacional. El Brent promedió u$s 85,40 por barril durante junio, frente a los u$s 71,40 registrados un año antes. Sin embargo, desde entonces el precio volvió a retroceder y actualmente se ubica debajo de los u$s 80.

Ese cambio vuelve más importante el crecimiento de las cantidades exportadas. Con un petróleo más barato, la capacidad de sostener el ingreso de divisas dependerá cada vez más del aumento de la producción y de la infraestructura disponible para colocar esos barriles en el exterior.

El reporte señaló que el volumen exportado de crudo cayó 22% interanual en junio, aunque los ingresos aumentaron.

Más allá de esa diferencia mensual, el acumulado semestral muestra una expansión más que importante: las exportaciones de crudo aportaron u$s 4.693 millones entre enero y junio, contra aproximadamente u$s 3.177 millones en el mismo período de 2025.

Neuquén concentra el nuevo mapa energético

La Cuenca Neuquina se consolidó como el centro de la expansión petrolera argentina. En junio produjo 715.105 barriles diarios, equivalentes al 79% del total nacional.

La concentración también se replica en el gas. La cuenca aportó 123 millones de metros cúbicos diarios, el 77% de una producción nacional que alcanzó los 160,1 millones de metros cúbicos por día.

Vaca Muerta produjo 97,8 millones de metros cúbicos diarios de gas, un 10,2% más que un año atrás, y explicó el 61% del total nacional. La formación contabilizó además 4.672 pozos activos, con 42 nuevas incorporaciones durante junio.

Neuquén también lideró el frente exportador. La provincia generó ventas externas de Combustibles y Energía por u$s 810 millones durante junio y acumuló u$s 4.205 millones en los primeros seis meses del año.

Esto significa que la provincia explicó aproximadamente el 55% de los u$s 7.619 millones exportados por el conjunto del sector energético argentino durante el semestre.

El salto de Vaca Muerta

El récord de junio no responde solamente a una comparación contra una base reducida. Durante los últimos doce meses, Vaca Muerta incorporó 157.486 barriles diarios de producción, un volumen superior a todo lo que generaba la formación en 2018.

En ocho años, la extracción petrolera no convencional se multiplicó casi doce veces, con una expansión promedio del 36% anual, de acuerdo con RICSA.

Además, el ritmo continúa acelerándose: la producción de Vaca Muerta creció 33% interanual, prácticamente el doble que el incremento del 17,1% registrado por el conjunto del país.

Para alcanzar el millón de barriles diarios, la Argentina necesita aumentar su producción en alrededor de 9,3% respecto del nivel de junio. Si Vaca Muerta mantuviera su actual ritmo de crecimiento, el umbral podría alcanzarse antes de que termine el año, tal como proyecta el informe.

El desafío será evitar que la capacidad de transporte se convierta en un límite. Oleoductos, terminales de almacenamiento y puertos exportadores serán determinantes para que el aumento de la producción pueda transformarse efectivamente en mayores ventas externas.

Pluspetrol desplazó a Vista

El crecimiento del sector también modificó el mapa de las principales empresas petroleras. YPF conservó el liderazgo con una producción de 349.000 barriles diarios y una participación del 38% sobre el total nacional.

Pan American Energy se mantuvo en el segundo lugar, con 98.000 barriles diarios y el 11% del mercado.

La principal novedad fue el avance de Pluspetrol, que alcanzó una producción de 89.000 barriles diarios y una participación del 10%. La compañía desplazó a Vista del tercer puesto después de incorporar los activos que pertenecían a ExxonMobil Exploration Argentina.

Vista produjo 80.000 barriles diarios y concentró el 9% del mercado, mientras que Shell ocupó el quinto lugar, con 40.000 barriles y una participación del 4%. Esta última registró el mayor crecimiento mensual entre las operadoras, con una expansión del 28,7%.

En el segmento de gas, Total Austral encabezó el mercado con 35 millones de metros cúbicos diarios y una participación del 22%. Le siguieron YPF, con el 20%; Tecpetrol, con el 15%; Pan American Energy, con el 11%; y Pampa Energía, con el 9%.

El próximo umbral petrolero

El millón de barriles diarios tendría un fuerte valor simbólico, pero su relevancia económica dependerá de cuántos de esos barriles puedan exportarse.

El crecimiento de Vaca Muerta ofrece a la Argentina una fuente estructural de divisas, capaz de fortalecer el superávit energético y reducir una de las restricciones históricas de la economía.

Sin embargo, el resultado final estará condicionado por tres variables:

el precio internacional,

la velocidad de las inversiones

y la capacidad para transportar la producción hacia los mercados externos.

La Argentina ya demostró que puede producir más petróleo que nunca. El próximo desafío será convertir ese récord en un flujo constante, estable y creciente de dólares.