El economista Juan Luis Bour, director de la consultora FIEL, dio su parecer acerca de la situación de las reservas y puso el foco en los vencimientos de deuda que Argentina deberá afrontar en el corto plazo. En declaraciones radiales, pidió acelerar la compra de dólares para enfrentar los compromisos futuros. En este sentido, el especialista instó al Banco Central a aprovechar el ingreso de divisas de la cosecha y la mejora en los precios de exportación para fortalecer las arcas de la entidad financiera. “Lo que tiene que hacer el Banco Central es comprar todos los dólares que pueda y eso lo tiene que hacer comprando a este precio o un poco más alto“, dijo en diálogo por FM Now 97.9. “Tiene que poder pedir prestado algo con el apoyo de los organismos multilaterales para poder refinanciar los vencimientos de capital. Eso está bien, pero también tenés que aumentar fuertemente las reservas ”, añadió. El referente de FIEL recordó que Argentina enfrenta vencimientos de deuda por más de u$s 21.000 millones en 2027 y remarcó que es una cifra que exige “juntar plata” desde ahora. Según Bour, la única forma de convencer al mundo de que esta vez la historia es diferente es con reservas contundentes. “Es decir, que [el país] no va a entrar en default ni en el 2026 ni 2027, ni siquiera en el 2028. Tenés que bajar inclusive el riesgo político. Eso es central y eso es lo que estamos todos esperando para que la economía empiece a salir más sostenidamente”, afirmó. Bour abordó también la situación de la actividad metalúrgica, con una caída del 4,1% interanual en marzo y el uso de capacidad instalada en mínimos de cuatro años, de acuerdo con los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Al respecto, el economista describió un “semáforo de varios colores” y remarcó que el sector industrial atraviesa un “proceso de reconversión”. Este fenómeno, según Bour, no afecta a todos por igual: mientras sectores como la automotriz están modernizándose, otros como la confección textil presentan mayores dificultades ante la competencia importada. En este sentido, subrayó la necesidad de adecuar las tasas de interés como un punto clave para fomentar la actividad económica. Bour alertó sobre el peligro de mantener tasas pasivas (para ahorristas) por debajo de la inflación. Según su visión, este fenómeno genera una fragilidad extrema: si los rendimientos en pesos no logran compensar la suba de precios, el mercado buscará refugio rápidamente en el dólar, lo que puede provocar una mayor presión cambiaria. Para Bour, la clave para normalizar las tasas no reside en decisiones arbitrarias, sino en la liquidez del mercado. “Las tasas no se bajan con milagros, se bajan con la liquidez necesaria para que la economía funcione”, afirmó. Finalmente, Bour se refirió a las proyecciones del Gobierno sobre una mejora sostenida en los próximos 18 meses. Si bien evitó hacer pronósticos cerrados, insistió en que Argentina requiere reformas estructurales que llevarán tiempo. “Tenés una economía que se está transformando y hay que transitar esos 18 meses y después hay que transitar otros 24 y otros 48. Es decir, la Argentina requiere reformas y esas reformas van a llevar mucho tiempo”, concluyó.