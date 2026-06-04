En esta noticia BCRA suma poder de fuego

Y un día el dólar se despertó. En una jornada en la que el Banco Central cumplió 100 ruedas consecutivas comprando divisas y ya sumó más de u$s 10.000 millones para fortalecer las reservas, el escenario cambiario empezó a mutar. El tipo de cambio mayorista subió 0,8% y se negoció a $ 1438 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos.

La plaza cambiaria se sacudió la modorra. Ante el cierre de las posiciones cortas de futuros del BCRA y de estrategias de carry trade de inversores, el tipo de cambio empezó a moverse. Lo sintieron también los dólares financieros: el MEP avanzó hasta los $ 1459 y el Contado con Liquidación se operó a 1515 pesos.

Así, la búsqueda de cobertura cambiaria se reactivó en junio, tras varios meses de paz cambiaria, cuando el mercado ingresó en los últimos 30 días del trimestre dorado del agro, por el aumento estacional de la liquidación de divisas. En junio, el dólar mayorista subió ya 2,2%; en tres ruedas aumentó 30 pesos.

“Son movimientos totalmente naturales y sanos en un esquema de flotación sucia. Se explican por varios motivos: el BCRA continúa comprando dólares todos los días desde el 5 de enero, con un promedio diario mayor a los u$s 100 millones. Este objetivo de acumulación le pone un piso a la cotización, pero a la dinámica se suma el fin de la cosecha gruesa, con un avance de cosecha de soja del 84% al martes pasado según BCBA y una caída del 15% en el valor del crudo desde los máximos que tocó”, asegura Juan Manuel Redolfi, economista de Fundación Libertad.

Otro factor que influyó en el tipo de cambio fue el fin de estrategias de carry trade. “Hay que sumar la aparición de agentes que comienzan a cerrar el carry y tomar ganancias luego de cinco meses con tasas en dólares positivas”, agregó el especialista.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, cree que el movimiento del tipo de cambio está influido por el vencimiento de contratos de dólar futuro: “Es posible que se deba a un cambio en la posición de futuros del BCRA. De todas formas, ya pasó recientemente que subas nominales en el promedio del mes se compensan. No veo un cambio en la tendencia aún”.

El interés abierto del Central cayó en mayo u$s 1356 millones y cerró en u$s 2790 millones. “Son valores que no se veían desde finales de 2024”, comentó, por su parte, Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

La búsqueda de cobertura cambiaria aumentará a medida que se acerquen las elecciones presidenciales del año que viene. “Hoy quizás es muy temprano para pensar en una demanda de dólares por factor electoral, pero creo que de a poco los agentes empiezan a pensar en 2027”, concluyó Redolfi.

BCRA suma poder de fuego

Se trató de una rueda que dejó varios titulares en los medios de comunicación. El BCRA se alzó con u$s 43 millones y cumplió con el objetivo que se había trazado para todo el año, al acumular compras por u$s 10.029 millones.

Sin embargo, las reservas brutas internacionales descendieron levemente desde los u$s 48.427 millones hasta los u$s 48.414 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió esta semana una señal al mercado, al estimar que el BCRA comprará como mínimo u$s 17.000 millones en el año, un objetivo ambicioso, ya que el mercado prevé que en los próximos meses sumará menos divisas. “Para junio, esperamos que el volumen de compras se mantenga alto. De todas formas, por la estacionalidad de las exportaciones del agro estimamos un descenso en el segundo semestre”, agregó Caprarulo.

El rumbo de Santiago Bausili continúa en la misma dirección: fortalecer las arcas del BCRA.