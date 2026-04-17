En la previa de la reunión de Luis Caputo con Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la economía de América latina y de Argentina. “Resistan la presión política para contener el aumento de precios de alimentos y energía”, fue el mensaje del economista Nigel Chalk para los responsables de la política fiscal de la región. El FMI insistió en evitar los subsidios amplios y focalizarlos para los sectores más vulnerables. Sobre la Argentina, el vicedirector del Departamento para América Latina, Luis Cubeddu, planteó que el punto de los préstamos de bancos comerciales, garantizados por bancos de desarrollo como el Banco Mundial y el BID es “esencial e importante para la estrategia de financiamiento de este año”. “Hacia adelante, mediante la movilización de este financiamiento, la implementación del programa y una mayor acumulación de reservas, vemos una reducción de los spreads y, con el tiempo, un acceso más oportuno y sostenible a los mercados de capitales”, agregó Cubeddu ante la consulta de El Cronista en Washington DC. La primera revisión del programa planteaba que la salida al mercado de deuda debería haber tenido lugar hacia “principios de 2026″. Pero ya en la segunda revisión el FMI cedió a la idea de que la salida llegue “cuando sea oportuno”. La inflación aceleró a 3,4% en marzo y la mayorista también marcó un salto de 0,6 puntos, también a 3,4%. Pese a eso, el FMI prevé que un horizonte donde los precios sigan desacelerando. “El aumento al 3,4% en marzo refleja una serie de factores. Claramente, el aumento en los precios de la energía a nivel global tuvo un impacto en ese mes", explicó Cubeddu. A eso sumó aumentos de precios estacionales (educación) y regulados (tarifas) en el marco de la corrección de precios relativos. “Hay razones para el aumento de la inflación en marzo”, enfatizó. Pese a eso, el FMI proyecta que el proceso de desinflación continuará en los próximos meses. “Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso”, agregó el funcionario que visitó Buenos Aires en febrero en el marco de la segunda revisión. De todas formas, enfatizó que esto “estará respaldado por políticas prudentes en el frente fiscal, con un ancla fiscal muy fuerte, cuya credibilidad se está fortaleciendo”. En líneas generales, el FMI recomendó al mundo y la región mantener el cuidado fiscal frente a los aumentos de precios de energía y alimentos. Esto no, no recurrir a subsidios generalizados, sino aplicar políticas focalizadas si es necesario. Para Cubeddu, las mejoras en la política monetaria “ayudarán a sostener un proceso de remonetización de la economía”. Con todo, las expectativas de inflación “se han mantenido relativamente bien ancladas, en torno al 25%, lo que es relativamente consistente con nuestra proyección para este año”, agregó. Para los economistas privados en Argentina, esa proyección está en torno al 30%. En cuanto al nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que estaba previsto para marzo de este año en el INDEC y que el Gobierno suspendió, Cubeddu aseguró que no es una condición para aprobar la revisión. El economista venezolano explicó que “las autoridades señalaron que lo pondrán en marcha cuando se consolide el proceso de desinflación”. Por otra parte, el FMI indicó: “o que estamos viendo es que las autoridades acumularán reservas internacionales netas de al menos u$s 8000 millones de dólares este año. Parte de esto busca compensar la caída que ocurrió el año pasado”. “Esto estará respaldado por esfuerzos para movilizar financiamiento externo y también por compras continuas de divisas por parte del banco central. El banco central está avanzando en esa dirección. Ya ha comprado 6.000 millones en lo que va del año”, planteó Cubeddu. En ese marco, aseguró que de haber un waiver, un perdón del FMI por no haber cumplido con la meta de reservas en 2025, estos son solicitados por las autoridades y aprobados por el Directorio Ejecutivo. “Nuestro plan es llevar la revisión al Directorio Ejecutivo en algún momento entre principios y mediados de mayo, y estamos en el proceso de preparar la documentación para ello”, agregó Cubeddu sobre los pasos a seguir. Una vez que pase ese filtro, se hará el giro de u$s 1000 millones. Después de que se conociera la aprobación del FMI este martes, el BCRA tomó una nueva medida “correctiva”. El BCRA redujo las exigencias de encajes diarios y flexibilizó las exigencias de composición con títulos públicos para bajar las tasas de interés. “Creemos que será muy valioso”, dijo el economista Nigel Chalk en la conferencia de prensa. “Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para aumentar la productividad”, indicó el británico, mientras que remarcó que el país pasó a ser un exportador neto de energía, lo que resulta muy “valioso” en este contexto de mayor tensión por la guerra en Irán. “En cuanto a la finalización de las medidas pendientes, no es un problema importante. El equipo ha estado trabajando en esto. Hay cuestiones técnicas que deben resolverse en términos del proceso para llevar los detalles y documentos al Directorio, y luego presentarlos”, agregó Chalk sobre uno de los puntos que marcaba el comunicado del Staff Level Agreement, el acuerdo técnico del martes.