En la discusión económica doméstica suelen dominar los grandes números: el dólar, las reservas, la inflación, las tasas de interés o el ingreso de divisas que podrían aportar Vaca Muerta, la minería y el agro. Son variables decisivas para medir la estabilidad del programa oficial y el margen de maniobra del Gobierno. Sin embargo, detrás de esos indicadores macroeconómicos persiste otra tensión menos visible, pero igual de determinante: qué ocurre con el empleo en los sectores y territorios donde se concentra la mayor parte de la población trabajadora. Ese fue el foco que eligió poner Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei. Mientras destacó el potencial de una futura “lluvia de dólares” impulsada por energía, minería y agro, advirtió que el verdadero desafío político del oficialismo no pasa hoy por el tipo de cambio, sino por una transición productiva que destruye puestos de trabajo más rápido de lo que crea nuevos empleos, con impacto especialmente fuerte en el Gran Buenos Aires. El economista, por un lado, elevó las probabilidades de éxito del plan oficial al 50% y subrayó el potencial de tres sectores que podrían traer una lluvia de dólares sin precedentes hacia 2030. No obstante, advirtió que existe un riesgo político que puede poner en riesgo el programa del Gobierno. El especialista señaló que ese obstáculo no está en el valor del dólar ni en el rumbo de la inflación, sino en el nivel de desempleo en GBA y su posible impacto electoral en 2027. "El desafío es la elección en el Gran Buenos Aires el próximo año”, aseguró Arriazu en el marco de un seminario organizado por BlackToro Asset Management. A su juicio, la transformación productiva destruye empleos industriales más rápido de lo que los sectores dinámicos logran crear nuevos puestos de trabajo actualmente. Esta transición económica, remarcó, produce “más destrucción de empleo que creación” y detalló que este proceso afecta especialmente a los sectores y regiones donde se concentra la mayor parte de la mano de obra, como el conurbano bonaerense. En ese sentido, enfatizó que sectores como energía, minería y agro impulsan el crecimiento y generan divisas, pero absorben poca mano de obra. Por el contrario, la industria, construcción y comercio, que emplean a la mayoría, atraviesan un retroceso centrado en el conurbano bonaerense, según el especialista. Arriazu enfatizó que los incentivos estatales del pasado concentraron población en regiones que hoy atraviesan un retroceso productivo. En ese sentido, advirtió que este escenario “puede generar un ruido político” con impacto en los comicios del 2027. Sobre el ingreso de divisas, Arriazu se mostró optimista respecto al potencial de Vaca Muerta y la minería. Estimó que para 2030, las exportaciones energéticas podrían alcanzar los u$s 32.000 millones anuales gracias al desarrollo del crudo no convencional. Para este año, el economista proyectó exportaciones de 135 millones de barriles de petróleo, cifra que ascendería a 225 millones durante 2027. Asimismo, subrayó el potencial del proyecto minero Vicuña en San Juan. Calculó que, para 2032, solo la producción de cobre podría generar u$s 25.000 millones anuales. Y añadió que el agro también sumaría u$s 20.000 millones adicionales si se eliminaran las retenciones vigentes. Sin embargo, fue menos auspicioso sobre el presente panorama y alertó que “la economía se planchó” por la política monetaria contractiva y las tasas altas. “Hay que ver dónde van a estar los cuellos de botella y cómo se compensan”, planteó el economista, quien sugirió que el Banco Central baje las tasas de interés para evitar que la morosidad de los clientes bancarios siga creciendo y restringiendo los créditos. Respecto al consumo, aclaró que los niveles récord se concentran en turismo, autos y viajes, financiados con crédito. Sin embargo, el consumo masivo permanece en niveles bajos, lo que explica la percepción negativa de gran parte de la población trabajadora. Finalmente, Arriazu elevó la probabilidad de éxito del programa económico al 50%, frente al 30% estimado el año pasado. Y cerró con una contundente consigna: “Si superás el cuello de botella de la próxima elección en el Gran Buenos Aires, no tengas duda: la Argentina cambia”.