“La economía está trabada con este dólar”, definió Jorge Carrera, exdirector del Banco Central, al analizar la coyuntura macroeconómica. Para el economista, el valor actual de la divisa representa un techo para la recuperación: “Este tipo de cambio no te va a permitir que vos salgas del esquema recesivo, salvo que en vez de devaluación vayas a una deflación”. Carrera fue categórico al comparar el precio del billete con periodos históricos de inestabilidad: “Este dólar en $ 1350 es un dólar muy barato. Es el dólar de Macri antes de la crisis, es el dólar de la última etapa de Cristina”. En su visión, intentar sostener esta ancla puede resultar contraproducente para los precios. “Es inflacionario el [dólar a] $ 1350 porque, como es tan poco creíble, todo el mundo dice ‘esto no puede ser’, y todo el mundo te va a comprar todo. Te lo venden por un lado y se lo van a llevar por el otro”. El exfuncionario del BCRA puso el foco en las contradicciones que observa en la dinámica de precios actual. “Con esta inflación, el problema que se les genera es el porqué. Tenés pisados los salarios, tenés recesión en el 70% de los sectores de Argentina y el dólar cayendo. ¿De dónde viene esta inflación?”, se preguntó. Bajo este escenario, Carrera señaló que el Gobierno se encuentra en una encrucijada respecto a su estrategia comunicativa y técnica: “Se ven tratando de sobreactuar la contracción monetaria, no ser fuertes en la baja de tasas y tener el dólar anclado”. Al referirse a la toma de decisiones en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, Carrera sugirió que existen enfoques divergentes. “A veces pareciera que tienen que ir componiendo como tirones entre visiones antagónicas. Posiblemente el Fondo, Caputo y Bausili quisieran ir un poco hacia esta idea de ‘demanda genuina’, y tal vez Milei insista en atarse a esta idea de que el fenómeno monetario es lo único importante”. Según el economista, el relato oficial caló hondo en la opinión pública, pero enfrenta límites fácticos: “Yo creo que ellos han metido mucho en la gente esta idea de la cantidad de dinero asociada muy directamente al nivel de inflación. Deben querer seguir sobreactuando esas dos cosas”. Finalmente, Carrera advirtió sobre el agotamiento del modelo de ajuste perpetuo y los riesgos de la reforma laboral en el esquema de seguridad social. Sobre el plan general, concluyó: “Me da la sensación de que está en parte agotado o que tiene signos de fatiga importantes. Si insistís atado al mástil del ajuste fiscal, vas a generar un circuito negativo de mayor contracción”. En cuanto a la creación del fondo de cese laboral, lo describió como una “frazada corta”, argumentando que “al mismo tiempo que haces eso, estás desfinanciando fuertemente al ANSES. Fondos que iban directamente a financiarlo, ahora los vas a pedir prestados pagando un interés”, cerró.