Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del blue”, dialogó con Radio Rivadavia donde habló del valor del dólar y sostuvo que hay que acostumbrarse a la volatilidad de la divisa, donde el precio fluctúe según la oferta y la demanda del mercado. Asimismo, el especialista destacó que hay una “ventana de tiempo” positiva para la compra de dólares, aunque remarcó que el panorama cambiará drásticamente en el mediano plazo y le puso fecha. Respecto a la actual estabilidad de la cotización, Di Stefano lo atribuyó a una oferta masiva de divisas proveniente del sector agropecuario. “Tenemos una cosecha récord: 67 millones de toneladas de maíz y 50 de soja, ahí nomás tenés casi 120 millones de toneladas. En total, van a ser 160. Si toda esa plata de exportación empieza a entrar junta, vas a ver más oferta de dólares que demanda“, explicó. En ese sentido, agregó: “Entonces hay una ventana de tiempo en donde el dólar va a estar ofertado que va a ser de ahora hasta junio Y de julio a diciembre va a estar más demandado que ofertado. Entonces, te diría que este es un buen momento para que compres dólares". Sin embargo, Di Stéfano advirtió que el comportamiento de la divisa cambiará drásticamente a partir del segundo semestre del año. El analista estimó que el dólar estará “más demandado que ofertado”, debido a que los ingresos de la cosecha ya habrán pasado y a la incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente, que afectan al valor del petróleo. Por este motivo, recomendó a quienes necesiten moneda extranjera para fin de año, como por ejemplo para vacaciones, que realicen las compras de inmediato. “No vayas a comprarlos en septiembre porque te van a embocar y el precio va a ser muy alto. Compralos ahora”, aseguró el Gurú. Para Di Stéfano, la clave en este contexto es saber identificar estas “ventanas” que se abren y cierran tanto para comprar o vender dólares. Por último, aconsejó evitar a toda costa los créditos en moneda extranjera ante el eventual alza de la divisa en los próximos meses. “No saqués un crédito en dólares porque en el segundo semestre te va a aumentar", advirtió. En su lugar, propuso financiarse en pesos para aprovechar las tasas actuales. “Saca un crédito y los dólares los vendés en el segundo semestre“, completó.