Luego del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), su presidente, Pablo Miedziak, pasó por El Cronista Stream para hablar sobre lo que dejó el evento y dejar sus consejos para los ahorristas argentinos.

En una entrevista con Willy Laborda, Miedziak aseguró que “mayo parece haber sido un quiebre de muchas cosas”. Entre ellas, mencionó que la inflación empezó a bajar y que los índices de morosidad -que tuvieron su pico en abril- también. Además, señaló que el consumo se empieza a reactivar.

“Esperemos que realmente venga un cambio de tendencia. O sea, algo que esperamos todos, porque efectivamente todos tenemos siempre gente que no está en los sectores ganadores, sino en los sectores perdedores, y queremos que a todos nos vaya bien”, señaló.

La recomendación clave para los ahorristas de Miedziak: “Terminás atrapado...”

Durante la entrevista, Miedziak dejó una recomendación clave para el ahorrista “promedio”.

“La recomendación siempre que tengo que hacerle es que no se endeude. O sea, que no se endeude porque después terminás atrapado en la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Ahí es donde se termina de complicar", sugirió el presidente de IAEF.

Vale señalar que, según datos recopilados por CEPA a partir de información del Banco Central, la irregularidad del crédito a familias en entidades financieras pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 11,5% en marzo de 2026, con un anticipo de abril que ya mostraba un nivel de 12% . Se trata del registro más elevado desde la crisis de 2001.

“Me parece que eso es lo que tenés que cuidar, que muchas veces la persona que justamente no está muy sofisticada en el tema, por darse un gusto dice ‘no, yo me voy a endeudar’, y ahí es donde entrás en un espiral que después, si querés, te cuesta muchísimo, pero muchísimo salir", advirtió.

“Después, uno lo que tiene que tratar de hacer es cuidar el dinero contra la inflación. La verdad que, al final del día, hay una regla en finanzas que es muy básica: ‘más retorno, más riesgo’. Si alguien te ofrece 50% de retorno en dólares... fijate. La chance a lo mejor es 99% de perder todo", alertó.

Por el contrario, planteó que “si alguien te ofrece que más o menos un plazo fijo va a ir acorde con la inflación, a lo mejor es momento de tomar algo así”. “Siempre más tasa implica, sí o sí, mucho más riesgo”, concluyó.