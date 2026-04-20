Los tres principales refugios de inversión de los ahorristas argentinos son históricamente el oro, el plazo fijo y el dólar. En el último tiempo, todos ellos parecen haber perdido algo de atractivo por distintas razones. ¿Qué análisis hace el mercado de la dinámica de estos instrumentos? El plazo fijo quedó rezagado dentro de las opciones del inversor argentino, sobre todo, porque las tasas de interés vienen a la baja y ya no logran ganarle a la inflación. El dólar también baja fuerte y está en niveles de precio de hace casi seis meses, incluso pese a la aceleración en la inflación. “Hoy el plazo fijo quedó rezagado, sobre todo, porque las tasas de interés vienen bajando y ya no logran ganarle a la inflación. Perdió su función principal, que era sostener el poder adquisitivo en términos reales”, señaló Leo Anzalone, director de CEPEC. Por eso indicó que dejó de ser una opción de inversión y pasa a ser más bien un instrumento de liquidez. En cuanto al dólar, el mayorista inició 2026 en $ 1475 y hoy opera en $ 1364,5 para la venta. El tipo de cambio real está casi un 20% atrasado, contra una inflación acumulada cercana al 10% en el primer trimestre del año. Indicó que la baja de tasas también juega en el tipo de cambio. “Con menor premio por quedarse en pesos, el incentivo a dolarizarse aumenta en el margen. Sin embargo, en el corto plazo eso convive con una buena oferta de divisas: cosecha, exportaciones y flujo financiero”, dijo el analista. Por eso, no se ve una suba brusca. Pero, sí, las tasas siguen bajando con la inflación que corre cerca del 3% mensual. “Eso hace que se empiece a acumular atraso cambiario, y eso le pone un límite a la baja del dólar”, indicó Anzalone. Y, finalmente, el oro llegó este año a superar los u$s 5400 la onza, impulsado por la guerra y la caída en el atractivo de los bonos del tesoro estadounidense, que disparó la aversión al riesgo en el mundo. Sin embargo, en el último tiempo, afectado por una expectativa de inflación en EE.UU., lo que puede impactar en una futura suba de tasas de la Reserva Federal (Fed), cayó y opera en u$s 4829. Esto responde a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento de los precios de la energía y avivó el temor inflacionario en el mundo. Así, se confirmó que los principales bancos centrales mantendrán altos los costos de financiación y eso golpea el mercado de los metales. Anzalone indicó que el metal precioso sigue funcionando como cobertura más que como inversión de corto plazo. “En un mundo con incertidumbre geopolítica y tasas todavía relativamente altas, no tiene un driver claro para subir fuerte, pero tampoco pierde su rol defensivo”, analizó. Todo indica que, para el inversor local, tiene sentido como diversificación frente a un escenario donde ni el peso ni el dólar ofrecen certezas plenas.