En un contexto donde el dólar extienda su racha alcista y acumula una suba de $ 30 desde que inició junio, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue” , dejó varias definiciones sobre el valor del tipo de cambio y las estrategias de inversión que deberían seguir los ahorristas .

En una entrevista para La Voz, el especialista se lamentó por quienes apostaron en comprar divisas como mecanismo de ahorro. Recordó que hace dos años el dólar blue valía $ 1000 y hoy ronda los $ 1450, lo que representa una suba del 45%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 300%. “El que guardó dólares, hoy está destrozado“, sentenció.

Los bonos y acciones que recomendó el Gurú del Blue

En ese contexto, Di Stefano sugirió un conjunto de inversiones para el ahorrista argentino. En primer lugar, mencionó el bono AL28 como una de las mejores opciones. “Ponés u$s 94.000, cobrás 500 dólares por mes y al vencimiento te devuelven u$s 100.000. O sea, te va a dar u$s 6000 al año, es casi el 6% en dólares″, destacó.

La gran ventaja de este activo, según el analista, es que está exento de Ganancias y Bienes Personales para personas físicas. Para aquellos inversores con un perfil más agresivo, Di Stefano recomendó el bono AL35, ya que se consigue a un precio menor y ofrece una ganancia de capital mayor al vencimiento.

Para quienes buscan algo más de riesgo, sugirió mirar el mercado de acciones. Entre sus elegidas mencionó YPF, Ecogas, Loma Negra y Mercado Libre, destacando que son empresas que ganan dinero y se verán beneficiadas por el aumento de la actividad en sectores clave como la energía y la construcción.

Futuro del dólar: por qué no habrá devaluación

Di Stefano aseguró que no hay riesgo de una corrida cambiaria debido al superávit comercial y al apoyo de Estados Unidos como “prestamista de última instancia”.

Argumentó que el sector energético será el gran proveedor de divisas. “Si vas a exportar petróleo por un caño y te van a entrar u$s 13.000 millones, es imposible que haya una devaluación”, afirmó.

De cara a los próximos meses, el analista proyectó una reactivación económica consolidada para el segundo semestre de 2026 y un proceso de baja de retenciones para el agro que inyectará liquidez en el interior. “La única salida es creciendo. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para adaptarnos a este plan económico”, cerró.