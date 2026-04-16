Una señal positiva llegó desde el mercado financiero en la tradicional licitación quincenal de deuda del Tesoro: adjudicó $ 9,92 billones en títulos habiendo recibido ofertas totales por $ 11,8 billones. Representa un porcentaje de renovación de vencimientos del 127% estirando los plazos de colocación de la deuda. Al mismo tiempo Luis Caputo se alzó con casi u$s 300 millones, producto de la colocación de dos bonos con vencimiento en el 2027 y el 2028, en el actual mandato de Javier Milei y en el que surja de las presidenciales del año próximo. En el tramo en pesos, la mayor demanda se concentró en instrumentos a tasa fija y en bonos ajustados por CER. La nueva Lecap a agosto de 2026 captó $ 4,45 billones, con una tasa efectiva mensual de 2% (TIREA de 26,8%), reflejando la compresión de tasas en el mercado. En paralelo, los bonos CER volvieron a mostrar fuerte tracción: el TZXS8 y el TZXM9 adjudicaron en conjunto más de $ 2,1 billones, con rendimientos reales en torno al 7,6% y 7,9%, respectivamente. Por su parte, los bonos atados a la tasa Tamar también concentraron una porción relevante de la demanda. El TMF27 y el TMG27 sumaron adjudicaciones por casi $ 2,8 billones, con tasas internas de retorno del orden del 33%, en línea con la reciente baja de la tasa de referencia. En tanto, el bono dólar linked con vencimiento en 2028 captó el equivalente a $ 519.565 millones, con una TIREA del 8,5%, evidenciando un bajo interés por la cobertura cambiaria. En el segmento en dólares, el Tesoro adjudicó u$s 296 millones en Bonares. El AO27 mostró una tasa en torno al 5,1%, mientras que el nuevo bono a 2028 convalidó rendimientos del 8,5%, con fuerte prorrateo en ambos casos. Además, se anunció una segunda vuelta para captar hasta u$s 100 millones adicionales hoy. El diferencial de rendimientos entre estos dos papeles, 340 puntos básicos, representa el riesgo político por las elecciones de octubre del 2027. La operación de conversión de deuda incluída en esta licitación tuvo una alta adhesión y permitió despejar vencimientos de corto plazo. Se adjudicaron más de $15 billones en el nuevo bono CER 2028 (TZXM8) y $ 1,9 billones en el Tamar 2028 (TMF28), extendiendo duration y aliviando el perfil de pagos. “La Secretaría de Finanzas aprovechó la liquidez del sistema para desplazar vencimientos hacia el próximo mandato. Se destaca que no se ofrecieron instrumentos de tasa fija (Lecap) con vencimientos menores a cuatro meses, concentrando la demanda en la nueva Lecap a agosto (adjudicó $ 4,45 billones y en bonos CER con vencimientos en 2028 y 2029”, señaló Eric Ritondale, Economista Jefe de Puente. “La demanda por instrumentos hard dollar mostró una notable recuperación con ofertas totales por u$s 741 millones, duplicando el monto adjudicado. El interés se concentró en el tramo corto (AO27, el que vence en la gestión Milei), que registró un bid-to-cover (relación entre ofertas y adjudicación) de 3,8 veces, con prorrateos significativos y tasas de financiamiento local (5% y 8,20% de tasa nominal anual para el AO27 y AO28) competitivas, favorecidas por un “canje” sostenido cerca del 4%”, agregó Ritondale. Desde el mercado financiero las variables se van ordenando con tasas con menor volatilidad, y bajos niveles. La clave pasa por el proceso de desinflación de la economía que debe acentuarse para impulsar reducciones adicionales en el costo de financiamiento de personas y empresas. Eventualmente, aprovechar el “trimestre de la dulzura” del BCRA, con la llegada de las divisas de la cosecha de soja, para ir levantando restricciones cambiarias que aún subsisten, algo que ayudaría a impulsar la economía y brindar otra señal de que el país se va normalizando. Por lo pronto, lo financiero se va descomprimiendo.