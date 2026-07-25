Luego de que la calificadora de riesgo Moody’s subiera esta semana la calificación para Argentina desde Caa1 a B3, el vicepresidente de la entidad, Jaime Reusche, explicó los alcances de esta decisión que cambió la perspectiva del país de “estable” a “positiva”.

La agencia ubicó al país en B3 con perspectiva positiva, al mismo nivel que El Salvador. Reusche señaló que esta nueva posición beneficiará directamente al costo de financiamiento tanto del Estado Nacional como de otros sectores económicos.

“Se empieza a alejar de la parte baja de la tabla de calificaciones la Argentina, y está en un nivel donde todavía persisten varios riesgos, pero ya el riesgo de incumplimiento es significativamente más bajo”, explicó en una entrevista con Ahora Play.

El analista subrayó que este cambio motiva tanto a inversores financieros como a quienes realizan inversiones reales en el país.

En esta línea, Reusche defendió la evaluación de Moody’s señalando que existe mayor aceptación de políticas de responsabilidad fiscal, tras el rechazo masivo a las distorsiones del gobierno anterior, las cuales generaron una crisis de balanza de pagos.

El analista reconoció además que los números macroeconómicos respaldarían una calificación superior. Sin embargo, advirtió que el legado histórico pesa.

“Si uno no ve el historial y uno ve los números fríos, sin duda estaríamos hablando de una calificación más alta”, reconoció.

Mientras el presidente Javier Milei espera que el riesgo país baje a 300 puntos básicos, Reusche sugirió que existe margen para compresión, pero los inversores aún incorporan un “miedo permanente” a que se revierta la estabilización.

¿Peronismo equivale a default? Qué dice Moody’s sobre la lógica binaria

Moody’s rechazó la lógica binaria de que el peronismo equivale automáticamente a default.

“No es un riesgo binario de que es o Milei o no Milei y que implica default o no default“, afirmó Reusche. Planteó que la evaluación de cualquier gobierno futuro dependerá de qué prioridades asuma en políticas públicas.

“Hay varios escalones y es por eso que vamos graduando la calificación dependiendo de cómo se van dando las probabilidades”, señaló.

El analista rechazó explícitamente la premisa simplista de que la derrota electoral de Milei generaría riesgo automático de incumplimiento.

Reusche matizó la perspectiva enfatizando que la calificación refleja probabilidades, no certezas. “En realidad todo es probabilidades cuando uno habla de la calificación porque está emitiendo una opinión a futuro de lo que puede pasar”, explicó.

El vicepresidente de Moody’s aclaró que cualquier gobierno requiere evaluación específica. “Dependemos de quién llega”, respondió cuando se le preguntó si peronismo aumentaba probabilidades de default.

En este sentido, señaló que en la década de 2000, gobiernos peronistas mantuvieron superávits fiscales y pagaron puntualmente, por lo que la historia demuestra que no existe ecuación automática entre sigla política e incumplimiento.

¿Qué se espera para 2027?

Reusche explicó que Moody’s analizó el horizonte hasta fines de 2027. Incorporó en ese análisis la foto de las finanzas externas y asperezas del proceso de estabilización.

Sin embargo, señaló que la agencia espera resultados electorales para definir trayectoria futura. “Queremos ver hacia dónde van las políticas públicas. No es tanto que favorezcamos a un gobierno u otro”, aclaró.

El analista destacó que Argentina dispone de “un nuevo régimen de generación de dólares” gracias a Vaca Muerta, minería y exportaciones ampliadas. Esta capacidad de obtener divisas superior a la histórica puede moderar riesgos políticos.

Reusche sostuvo que si cualquier ganador electoral mantuviera una agenda “modestamente conservadora o responsable”, las perspectivas de calificación podrían mejorar.

Reusche concluyó que la agencia permanecerá “cautamente optimista”. “Si el marco o la agenda de políticas públicas es modestamente conservadora o responsable, entonces puede seguir avanzando la calificación”, remató.

Esto dependería del resultado de las próximos comicios y de si quien asuma mantendría el ancla fiscal que hoy caracteriza al gobierno de Milei.

Daza destacó la mejora de la calificación de Argentina y anticipó a cuánto debería bajar el riesgo país

El viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró este miércoles la mejora en la calificación y consideró que la nota —que se suma a las de Fitch Ratings y S&P Global Ratings— es “muy positiva para la Argentina”.

En diálogo con radio Mitre, señaló: “Esto implica que se reduce el costo de crédito para el Gobierno, para las empresas y para la población. A partir de ahora, hay una gran cantidad de proyectos de inversión que van a a ser financiables y, además, permite ampliar la capacidad productiva y el empleo“.

El argumento central de Moody’s es que el programa económico logró superar su etapa más delicada. La calificadora destaca que los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación, la eliminación del financiamiento monetario del déficit y la continuidad de las reformas de mercado redujeron la volatilidad macroeconómica y fortalecieron la credibilidad de la política económica.

La mejora puede contribuir a que el riesgo país continúe bajando. Al respecto, Daza agregó: “Ese es el objetivo: al avanzar, el riesgo país debería bajar 300 puntos base”.

El funcionario remarcó que esa baja en el costo financiero habilita proyectos de inversión hoy inviables. Según su análisis, eso permitirá “ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”.

Daza también proyectó el objetivo de mediano plazo del equipo económico. Argentina apunta a alcanzar el grado de inversión hacia 2031, la categoría que agrupa a los países considerados más seguros del mundo, como Chile, Perú y México.