José Luis Daza celebró este miércoles la mejora en la calificación de la Argentina, desde Caa1 a B3, que cambió la perspectiva de estable a positiva, una señal de que considera posible una nueva mejora en los próximos meses si el Gobierno consolida el rumbo económico.

El viceministro de Economía consideró que la nota —que se suma a las de Fitch Ratings y S&P Global Ratings— es “muy positiva para la Argentina”.

En diálogo con radio Mitre, señaló: “Esto implica que se reduce el costo de crédito para el Gobierno, para las empresas y para la población. A partir de ahora, hay una gran cantidad de proyectos de inversión que van a a ser financiables y, además, permite ampliar la capacidad productiva y el empleo“.

El argumento central de Moody’s es que el programa económico logró superar su etapa más delicada. La calificadora destaca que los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación, la eliminación del financiamiento monetario del déficit y la continuidad de las reformas de mercado redujeron la volatilidad macroeconómica y fortalecieron la credibilidad de la política económica.

La mejora puede contribuir a que el riesgo país continúe bajando. Al respecto, Daza agregó: “Ese es el objetivo: al avanzar, el riesgo país debería bajar 300 puntos base”.

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