En esta noticia ¿Hoy es momento de comprar propiedades?

El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, analizó el mercado de los créditos hipotecarios y dejó un consejo optimista para los más jóvenes.

“Si tenés menos de 30 años y decís ‘¿cuándo voy a comprar yo una propiedad?’, pronto. ¿Por qué? Porque el escenario que tiene Argentina, despejado de vencimiento en dólares y vencimiento en pesos, va a hacer que se destruya la tasa de inflación y vamos a tener hipotecarios UVA más 6% anual “, aseguró el especialista en uno de sus últimos videos publicados.

Según publicó El Cronista, el Gobierno quiere que, con las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, los “dólares del colchón” salgan a reactivar los créditos hipotecarios.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina estiman que, si se logra generar confianza y captar una parte de esos fondos para destinarlos al financiamiento de viviendas, se podría ampliar la oferta de crédito, mejorar las condiciones crediticias y permitir que más familias accedan vivienda propia.

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

¿Hoy es momento de comprar propiedades?

Para el Gurú, la respuesta es sí. “Las propiedades hoy están a un precio muy bajo”, aseguró.

De este modo, explicó que se unen dos escenarios favorables: por un lado, un crédito hipotecario muy accesible y, por el otro, la propiedad a un precio más bajo.

“Si te ayuda tu viejo, si te ayuda alguien para achicar el porcentaje de deuda, mucho mejor. Hoy con algunos hipotecarios pagar la casa te queda un precio bastante similar a un alquiler “, afirmó el especialista.