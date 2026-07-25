La provincia de Santa Fe mejoró su calificación crediticia internacional luego de que Moody’s elevara su nota de B3 a B2, una categoría que la ubica por encima de la calificación soberana de la Argentina, actualmente en B3, y entre las cuatro jurisdicciones mejor evaluadas del país.

La mejora se suma al reconocimiento que anteriormente había realizado Fitch Ratings sobre la evolución del perfil crediticio santafesino y, según el Gobierno provincial, refleja la consistencia de la política económica y financiera implementada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En su informe, Moody’s destacó la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes , factores que permitieron mantener un desempeño operativo sólido y un perfil crediticio superior al del Estado nacional.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, sostuvo que el reconocimiento de las calificadoras internacionales demuestra la solvencia y la sostenibilidad financiera de la provincia.

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo”, afirmó.

Entre los principales fundamentos de la mejora, Moody’s remarcó la sólida posición de liquidez de la provincia, el bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Además, consideró que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuyó a fortalecer su perfil financiero.

Por su parte, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, aseguró que la calificación refleja una administración basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Según la calificadora, las perspectivas para la provincia son estables y se apoyan en la continuidad de una gestión fiscal prudente y en la solidez de sus fundamentos económicos, factores que sostendrían su actual perfil crediticio en el mediano plazo.