La calificadora de riesgo Fitch Ratings evaluó positivamente el plan financiero del Gobierno para 2026 y 2027, aseguró que apunta a cubrir las necesidades de deuda antes de las elecciones presidenciales del próximo año, pero advirtió que el éxito de la estrategia dependerá de la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas internacionales.

La agencia hizo hincapié en esa necesidad de comprar dólares por el Gobierno podría coincidir con el proceso de dolarización de carteras de individuos precisamente a raíz de la contienda electoral, generando distorsiones.

“El plan de financiamiento del Tesoro argentino para 2026-2027 muestra un enfoque proactivo para cubrir las necesidades de financiamiento en moneda dura antes de las elecciones del próximo año”, indicó Fitch, a la vez que advirtió que “para asegurar la acumulación de reservas internacionales, el plan deberá estar acompañado por nuevas compras significativas de divisas por parte del BCRA”.

Colchones

Fitch afirmó que “la mejora de los amortiguadores externos será un factor clave para la trayectoria de la calificación soberana”, después de haber elevado la nota de Argentina a B- con Perspectiva Estable en mayo.

El esquema anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 6 de julio prevé cubrir los vencimientos de deuda en moneda extranjera de este año y del próximo mediante préstamos de organismos multilaterales, garantías para créditos comerciales, privatizaciones y emisiones de bonos en dólares en el mercado local.

El programa no contempla un regreso al mercado internacional de deuda, alternativa que el Gobierno mantiene abierta, aunque no la considera un objetivo.

Para la calificadora, “el anuncio muestra que el Gobierno está actuando de manera preventiva al comunicar cómo cubrirá sus necesidades de servicio de deuda en dólares en torno a las elecciones generales previstas para octubre de 2027”. Según Fitch, esa estrategia “podría ayudar a reducir los riesgos de volatilidad financiera asociados al ciclo electoral”.

El anuncio muestra que el Gobierno está actuando de manera preventiva al comunicar cómo cubrirá sus necesidades de servicio de deuda en dólares en torno a las elecciones generales.

Reservas, el principal desafío

El informe sostiene que el programa financiero implica que el Tesoro deberá comprar parte de los dólares necesarios al Banco Central para atender sus compromisos, lo que limita el aporte del sector público a la acumulación de reservas.

En ese contexto, Fitch señaló que “para cumplir con las metas de reservas acordadas con el FMI sería necesario que el Banco Central realice compras de divisas superiores a las transferencias al Tesoro”, y agregó que espera que las autoridades “continúen priorizando” ese objetivo incluso durante un año electoral.

La calificadora destacó que el BCRA ya adquirió u$s 12.400 millones hasta mediados de julio, por encima del piso de la meta prevista para este año, ubicada entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones.

Para cumplir con las metas de reservas acordadas con el FMI sería necesario que el Banco Central realice compras de divisas superiores a las transferencias al Tesoro

No obstante, recordó que la segunda mitad del año suele presentar mayores dificultades para acumular reservas una vez finalizada la liquidación de la cosecha gruesa, aunque consideró que la menor dependencia de las importaciones energéticas podría contribuir a compensar parcialmente ese efecto.

El foco puesto en 2027

Fitch advirtió que el proceso podría volverse más exigente el próximo año, cuando coincidan mayores necesidades de financiamiento y el calendario electoral.

La segunda mitad del año suele presentar mayores dificultades para acumular reservas una vez finalizada la liquidación de la cosecha gruesa, aunque consideró que la menor dependencia de las importaciones energéticas podría contribuir a compensar parcialmente ese efecto.

“La acumulación de reservas podría resultar más desafiante en 2027, antes de las elecciones de octubre”, indicó la agencia. También señaló que un desempeño superior al previsto durante 2026 podría facilitar el cumplimiento de las metas del año siguiente, dado que el programa con el Fondo Monetario Internacional podría evaluarlas sobre una base acumulativa.

Sin embargo, Fitch observó que el plan oficial ya no incorpora emisiones internacionales de deuda que originalmente figuraban entre los supuestos del programa acordado con el FMI. Por ese motivo, afirmó que “una mejora significativa de las reservas requerirá otro año de fuertes compras de divisas por parte del BCRA, similares a las de 2026”.

El informe agregó que el fortalecimiento de la balanza comercial, impulsado por el crecimiento del superávit energético y de las exportaciones mineras, podría favorecer la acumulación de reservas. A la vez, advirtió que ese proceso podría verse condicionado si el escenario electoral eleva la demanda privada de dólares y aumenta las presiones sobre el tipo de cambio.

La estrategia de financiamiento

Respecto de la decisión oficial de no volver a emitir deuda en los mercados internacionales, Fitch sostuvo que responde al objetivo de evitar mayores costos financieros y preservar el frente fiscal.

“Para asegurar la acumulación de reservas internacionales, el plan deberá estar acompañado por nuevas compras significativas de divisas por parte del BCRA”, afirmó Fitch.

Al mismo tiempo, la agencia advirtió que esa estrategia también limita la posibilidad de reforzar la liquidez en moneda extranjera. Según indicó, ese aspecto será determinante para evaluar la evolución del riesgo soberano.

“La evolución de los indicadores de liquidez será un factor cada vez más determinante para la trayectoria futura de la calificación soberana de Argentina”, concluyó Fitch.