Respaldo y reparo el plan de financiero: Fitch insiste con que el BCRA deberá comprar más dólares para las reservas
La calificadora de riesgo que recientemente mejoró la nota soberana de la Argentina a B- evaluó positivamente el plan del ministro Luis Caputo para despejar incertidumbre sobre pagos de deuda pero situó un punto débil para un año electoral
A cuánto está el dólar blue hoy martes 21 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.