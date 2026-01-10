Con el arranque del nuevo año y un escenario económico que muestra señales de estabilización, los inversores buscan orientación sobre dónde posicionar sus carteras. En ese contexto, desde Bull Market Brokers presentaron su informe de estrategias para enero bajo un título que resume el espíritu del momento: “Del desencanto a la ilusión”.

En esta última versión, la firma introdujo modificaciones significativas respecto al mes anterior, reflejando una lectura actualizada del mercado local y la oportunidades que se abren para 2026.

La firma realizó ajustes significativos en su portafolio: salieron Grupo Banco Nación y Fiplasto, mientras que ingresaron Transportadora de Gas del Sur y Mercado Libre.

Además, redujeron la exposición en Bioceres de 10% a 5% y aumentaron Central Puerto en la misma proporción.

La cartera quedó conformada con Mirgor, Autopistas del Sol, Central Puerto y Pampa Energía como pilares principales, cada una con una ponderación del 10%. El sector energético mantiene un peso destacado en la estrategia del broker.

Grupo Financiero Galicia, Transener y Ecogas completan el núcleo fuerte con otro 10% cada una. A estos se suman las nuevas incorporaciones anteriormente mencionadas: Transportadora de Gas del Sur con 10% y Mercado Libre con 5%.

Bioceres quedó relegada a una posición menor del 5% debido a complicaciones en su estructura de capital. La empresa enfrenta presión por emisión de acciones tras convertir notas en equity, lo que diluyó a los accionistas existentes.

El broker mantiene una posición defensiva con el ETF inverso PSQ (Nasdaq corto) en 10% como cobertura. Esta estrategia busca proteger la cartera ante posibles correcciones en el mercado estadounidense, especialmente en tecnología.

Expectativas para 2026

Bull Market proyecta un crecimiento económico del 4,5% para Argentina, con inflación en torno al 25% anual. El tipo de cambio tendría un primer semestre controlado, pero mayor volatilidad después de julio.

Los supuestos de trabajo incluyen una tasa de referencia del BCRA entre 28% y 32% para enero-febrero, bajando a 25-27% en marzo. La inflación estimada es de 2,2% para diciembre, 2% en enero y febrero, y 2,5% en marzo.

El sector financiero aparece como uno de los ganadores del año gracias a la mayor fluidez de dinero barato. Los bancos podrían mejorar márgenes por aumento de préstamos, intermediación y comisiones en un contexto de tasas más bajas.

La energía es el otro sector favorecido, con Vaca Muerta recibiendo fuertes inversiones en infraestructura. Las empresas del ramo buscarán financiamiento tanto local como internacional para sus proyectos de expansión.

Las razones detrás de la estrategia recomendada

La firma sugiere priorizar posiciones en Central Puerto, Pampa, TGS y Galicia, que deberían representar entre 60% y 70% de la cartera. Estas cuatro compañías concentran las apuestas más importantes para el mes.

Central Puerto y Pampa funcionan como el corazón del bloque energético. Galicia es la apuesta financiera principal si el crédito se reactiva y el sistema bancario recupera profundidad tras la finalización de las cuentas CERA.

TGS tiene una mirada de mediano plazo, ligada al potencial estructural del gas natural. La empresa podría beneficiarse de la consolidación del sendero exportador regional, especialmente hacia Chile.

Bioceres en 5% y Mercado Libre en otro 5% conforman la proporción especulativa de la cartera. Mientras Bioceres requiere monitoreo por sus problemas financieros, Mercado Libre mantiene su posición de compounder consistente en Latinoamérica.

La cobertura con PSQ sigue siendo del 10% para quienes tienen mayormente instrumentos locales. En cambio, para carteras con CEDEARs, la proporción podría aumentar hasta 25-30%, reduciendo principalmente posiciones en tecnología estadounidense.