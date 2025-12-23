Central Puerto, una de las mayores generadoras eléctricas de la Argentina, recibió u$s 300 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés).

De esta manera, el grupo, que tiene a Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany entre sus accionistas controlantes, firmó ayer con el organismo multilateral el convenio del crédito, que había sido anunciado a fines de septiembre.

Los fondos, precisó CEPU, se destinarán a financiar la instalación de 150 megawatts (Mw) de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y financiar la adquisición de la sociedad concesionaria y la operación y mantenimiento de Hidroeléctrica Piedra del Águila, central que tiene 1440 Mw de capacidad de generación y cuya licencia le renovó el Gobierno de Javier Milei, en la licitación de las represas del Comahue hecha semanas atrás y cuyos contratos también se firmaron este lunes.

En la última semana de septiembre, una delegación de la IFC visitó las instalaciones de Central Puerto en Buenos Aires, Neuquén y Bahía Blanca, y se firmó la carta mandato, por hasta u$s 300 millones, que, se informó en ese momento, se destinarían principalmente a financiar los proyectos de generación renovable del grupo argentino.

Central Puerto es uno de los mayores generadores eléctricos de la Argentina. En 2024, alcanzó los 21.605 gigawatts-hora (GWh), un 15,2% del total nacional, cuota superior al 14,7% que había registrado en 2023. Posee seis centrales térmicas -Central Nuevo, Puerto Nuevo, Central Costanera, Luján de Cuyo, San Lorenzo y Brigadier López-, siete parques eólicos -Achiras, La Castellana I, La Castellana II, La Genoveva I, La Genoveva II, Los Olivos y Manque- y uno solar (Guañizul II A). Además, tiene en carpeta otro de este tipo (San Carlos) y, hasta el año pasado, operó Piedra del Águila, la hidroeléctrica cuya concesión, ahora, el Estado nacional le readjudicó.

A fines de agosto, CEPU había anunciado un plan de inversiones por u$s 520 millones para ampliar su capacidad de generación, tanto de fuentes convencionales como renovables.

Entre ellos, la licitación AlmaGBA, a través del cual el Gobierno busca ampliar la capacidad de almacenamiento de energía en el AMBA y en el cual Central Puerto logró el primer y el segundo lugar, con las dos ofertas más competitivas. Propone incorporar 205 Mw de capacidad de almacenamiento, distribuidos en dos proyectos estratégicos: Nuevo Puerto, con capacidad para inyectar 150 Mw de potencia durante cinco horas, y Costanera, con 55 Mw de potencia en la misma cantidad de tiempo. La inversión estimada en ambos desarrollos alcanza los u$s 130 millones.

Otra iniciativa, ya concretada, fue la compra del parque solar Cafayate, de Salta, de 80 Mw de potencia instalada. Inaugurado en 2019, pagó u$s 50 millones por esa adquisición.

El grupo también trabaja en la construcción de un nuevo parque eólico. Llamado Alamitos, estará frente a otro de los proyectos de viento que tiene en la actualidad: La Genoveva I, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Alamitos tendrá una potencia instalada de 111 Mw. El desembolso es de u$s 140 millones. Alamitos entrará en operación a fines de 2027.

También está finalizando una inversión de u$s 180 millones en el cierre del ciclo combinado de la central Brigadier López, de Sauce Viejo, Santa Fe. Con una inversión de u$s 180 millones, sumará 140 Mw adicionales a su actual capacidad, de 292 Mw. Es decir, la usina tendrá un potencial total de 432 Mw.

En tanto, otros u$s 20 millones se destinaron a la construcción del parque solar San Carlos, en Salta. Su potencia es de 15 Mw.