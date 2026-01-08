El presidente Javier Milei este jueves rompió con la ola desértica en la Casa Rosada para llevar adelante las primeras reuniones estratégicas en plena tensión internacional por la situación en Venezuela.

Temprano a las 10, el jefe de Estado recibió junto al canciller Pablo Quirno a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la única autoridad española con la que se reunió alguna vez Milei. El tema central de la reunión fue el conflicto venezolano, según precisaron fuentes de Balcarce 50.

La intendenta fue una de las figuras políticas en el mundo que sostuvo una posición firme en contra del régimen de Nicolás Maduro , al punto que lo calificó de “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

Se trata de la tercer bilateral que mantiene con la dirigente y en uno de esos encuentros, Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y se mostraron juntos en el balcón de la Casa de Gobierno madrileña.

Isabel Díaz Ayuso le dio a Javier Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

El acto motivó el rechazo expreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente de España, Pedro Sánchez, enemistado tanto con Milei como con Ayuso.

La presidente madrileña es una de las figuras de la derecha española más importantes, pero no es la única opositora del PSOE en España y, de hecho, durante el último tiempo Ayuso atraviesa un período de interna y enfrentamiento con Vox , el partido que lidera Santiago Abascal y es también cercano al libertario argentino.

El distanciamiento ideológico con la madrileña se centró últimamente en la inmigración como punto de fricción, ya que Vox acusa a Ayuso de promover una “inmigración masiva” perjudicial para la seguridad y los servicios públicos. El conflicto llevó a que Vox incluso bloqueara los Presupuestos del 2026 de la Comunidad de Madrid.

MADRID, 22/12/2025.- El líder de VOX, Santiago Abascal. EFE/Kiko Huesca Fuente: EFE Kiko Huesca

En este sentido, el aval de Milei hacia Ayuso como una referente de la derecha internacional es clave y en especial dado que el propio presidente argentino busca avanzar en la creación de un bloque internacional de líderes liberales que represente una alianza estratégica en contra del socialismo.

“No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke , ni hablar de las versiones más extremas”, contó Milei recientemente en una entrevista con CNN en Español.

El posicionamiento de la Argentina en contra del régimen chavista en Venezuela y en lineamiento “incondicional” con el gobierno de Donald Trump es una de las prioridades para Milei. En esta misma línea, este mediodía también se reunirá con Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en la Argentina .

Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina ndudier

Este segundo encuentro internacional se llevará a cabo a las 12, también en la Casa Rosada. La activista asumió como embajadora en el 2019 durante el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países, y su etapa concluyó con la asunción de Alberto Fernández al mando de la Argentina, que desconoció al gobierno interino.

Con la imposibilidad de regresar a Venezuela, trabajó desde el exilio para militar contra el régimen de Maduro. En una entrevista con Vía Libre, ella contó que la captura del líder venezolano “fue una mezcla de emoción, alivio, incredulidad y justicia. Cuando vi la imagen de Maduro preso, fue la primera vez que pude llorar“.