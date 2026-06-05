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El gobierno de Javier Milei confirmó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de una empresa minera que invertirá u$s 1241 millones para explotar litio en Jujuy.

Lo hizo a través de la Resolución 825/2026 publicada en el Boletín Oficial.

“Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de ampliación de la planta de litio Cauchari Olaroz, en la provincia de Jujuy, por u$s 1.241 millones de la empresa Minera Exar”, informó el Ministerio de Economía.

“La obra permitirá llevar la producción de litio a 85.000 toneladas al año y generará 1,787 puestos de trabajo directos e indirectos”, agregó de manera oficial.

Exar, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, había hecho la presentación formal para ingresar al RIGI en diciembre de 2025.

Exar es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que produce carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz.

Desde su entrada en producción en 2023, Exar creció rápidamente, produciendo 6000 toneladas en su primer año, y convirtiéndose en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina en 2024, al superar las 25.000 toneladas producidas.

En 2025, Exar alcanzó entre 30.000 y 35.000 toneladas, cercanos a la actual capacidad instalada de 40.000 toneladas.

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