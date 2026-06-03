La banca pública de la Provincia de Buenos Aires anunció que saldrá al mercado para captar fondos en dólares y en pesos, una operación que, además, no tendrá costos de suscripción y custodia para aquellos que quieran invertir.

El anuncio de la colocación de deuda pública a 12 meses de plazo se realizará el miércoles 4 de junio de 10 a 15.30 y se podrá acceder a través del del homebanking de la entidad. La emisión y la liquidación, en tanto, se llevarán a cabo el lunes 8 de junio.

La toma de deuda fue autorizada por la legislatura bonaerense a fin del año pasado y, según se informó oficialmente, tendrá como destino “diversificar y fortalecer su estructura de financiamiento en un contexto económico desafiante”.

“Esta emisión de títulos nos permite canalizar recursos del mercado de capitales hacia la actividad productiva. Cada instrumento que desarrollamos tiene un objetivo concreto: acompañar a las pymes, a las economías regionales y a quienes generan trabajo en la provincia”, expresó Juan Cuattromo, presidente de la entidad.

Cuál será la oferta del BAPRO

La de esta semana es la tercera serie de títulos de este año. En el tramo en pesos, la tasa de interés es Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) + margen a licitar; la amortización del título es al vencimiento con pago de intereses trimestrales y el monto mínimo de suscripción es de $1.000.000.

La TAMAR es una nueva tasa de interés referencial publicada por el Banco Central para depósitos a plazo fijo de grandes montos.

Por su parte, para el tramo en dólares (Dólar MEP), la tasa de interés es fija y a licitar; la amortización del bono también es al vencimiento y el pago de intereses semestral. El monto mínimo de suscripción es de u$s 1.100.

En ambos casos, la comisión por suscripción y la comisión de custodia se encuentran bonificadas en su totalidad.

La tasa, el objetivo y el trasfondo de la oferta

Desde el BAPRO no se dio a conocer cuál será la tasa que se ofrecerá, pero estará en sintonía con la del mercado. Tampoco se dio a conocer cuánto se espera capturar con la operación, cuál será el límite buscado y qué se hará si se supera, aunque se cree que eso dependerá de la tasa de mercado.

La emisión llega en un contexto en el que bancos, provincias y empresas volvieron a utilizar con mayor intensidad el mercado de capitales para conseguir financiamiento.

La liberalización del mercado de cambio implicó una mayor cantidad de dólares disponibles que buscan tasas competitivas por parte de las empresas. Según estimaciones privadas, los privados ya tomaron, a través de mecanismos como Obligaciones Negociables, cerca de 30 mil millones de dólares.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia

Para quién puede ser una alternativa de inversión

La licitación apunta principalmente a inversores que buscan instrumentos de renta fija con un horizonte de un año y están dispuestos a inmovilizar fondos hasta el vencimiento o negociar los títulos posteriormente en el mercado secundario.

En el tramo en pesos, la referencia TAMAR permite seguir la evolución de las tasas mayoristas de la economía. En el tramo dólar MEP, en tanto, los inversores podrán acceder a una colocación nominada en moneda estadounidense sin necesidad de operar directamente en el mercado internacional.

El “paso a paso” para invertir y los requisitos

Para poder suscribir a los títulos de Banco Provincia es necesario contar con una Cuenta a la vista y Cuenta Comitente (Títulos).

En el caso de los bonos Clase V (Dólar MEP) se debe contar con la caja de ahorro en dólares vinculada a la cuenta comitente.

Se puede abrir una cuenta comitente desde el homebanking de la banca pública bonaerense BIP: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones > Más opciones: Nueva cuenta de inversión > Cuenta títulos.

Luego se vincula la cuenta comitente a la caja de ahorro en USD una vez abierta desde BIP: Inversiones > Mis inversiones > Títulos > Menú más opciones > Cuentas Asociadas.

Finalmente, para invertir es necesario seguir la siguiente ruta: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones.