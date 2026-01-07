El Banco Central (BCRA) dio a conocer este miércoles una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros.

Los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación de octubre y cómo se comportará el índice hasta fin de año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar en enero 2026 .

Dólar: sube pero más lento

Los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará $ 1753 por dólar en diciembre de 2026, lo que representa una variación interanual esperada del 21%. Esta cifra contrasta con el 42,2% de devaluación esperada para enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Para el promedio de enero de 2026, la mediana de las proyecciones se ubicó en $ 1484,3 por dólar, una corrección a la baja de $16,7 respecto al REM anterior. El grupo de los 10 analistas con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó un tipo de cambio ligeramente superior: $ 1490,8 por dólar para diciembre.

Las proyecciones del REM sugieren que 2026 sería un año de transición entre el ajuste y la recuperación.

Estos números sugieren que el mercado anticipa una desaceleración del ritmo devaluatorio a lo largo del año, pasando de variaciones mensuales más pronunciadas en el primer trimestre a ajustes más graduales hacia fin de año.

Inflación: camino descendente hasta el 18% anual

El REM proyecta una inflación mensual de 2,3% para diciembre de 2025 (0,2 puntos porcentuales más que el relevamiento previo), mientras que para enero de 2026 se espera una desaceleración al 2,0% mensual.

La trayectoria descendente continuaría durante los primeros meses del año: los analistas prevén que la inflación mensual alcance su punto más bajo en 1,5% en junio de 2026. El Top 10 de pronosticadores confirmó cifras similares, con 2,4% mensual para diciembre de 2025 y 2,3% para el IPC Núcleo.

En términos interanuales, el mercado proyecta una inflación acumulada del 18% para todo 2026, una desaceleración significativa respecto al nivel actual que ronda el 120% anual estimado para 2025.

IPC Núcleo: sin sobresaltos

El Índice de Precios al Consumidor Núcleo —que excluye productos estacionales y regulados— mostró proyecciones prácticamente idénticas al nivel general: 2,3% mensual para diciembre de 2025, con una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto al REM previo.

Esta convergencia entre inflación general y núcleo sugiere que los analistas no anticipan grandes distorsiones de precios relativos en los próximos meses, un escenario que facilitaría la desaceleración inflacionaria.

Actividad económica: recuperación moderada

Tras un año recesivo, los gurúes de la City proyectan una recuperación económica del 3,5% para 2026 medida en términos del PIB real promedio anual (0,1 puntos porcentuales más que el REM anterior). El Top 10 estimó un crecimiento ligeramente inferior: 3,3%.

Para el cuarto trimestre de 2025, el REM estimó un crecimiento desestacionalizado de 0,4% respecto al tercer trimestre, una corrección a la baja de 0,4 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Hacia adelante, proyectan una aceleración: 0,9% en el primer trimestre de 2026 y 1,0% en el segundo trimestre.

Esta recuperación gradual contrasta con la contracción económica que caracterizó gran parte de 2024, cuando el ajuste fiscal y la caída del consumo impactaron negativamente en la actividad.

Tasa de interés: descenso gradual

La TAMAR (Tasa de Interés Mayorista de Argentina) de bancos privados, el principal indicador de tasas en pesos, fue proyectada en 28,1% nominal anual para diciembre de 2025 (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,34%), marcando una baja de 2,20 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior.

Para diciembre de 2026, los analistas esperan una TAMAR del 21,0% nominal anual (1,75% efectivo mensual), apenas 0,1 puntos porcentuales más que en el REM anterior. Esta trayectoria descendente se alinea con las proyecciones de menor inflación y reflejaría una política monetaria más laxa por parte del BCRA.

Comercio exterior: superávit de u$s 10.965 millones

Las proyecciones para el sector externo muestran un panorama positivo:

Exportaciones : u$s 91.407 millones en 2026 (u$s 907 millones más que el REM anterior).

Importaciones : u$s 80.442 millones (u$s 1.056 millones menos que el relevamiento previo).

Superávit comercial esperado: u$s 10.965 millones (u$s 1963 millones más que en el REM anterior)

Esta mejora en las cuentas externas resultaría fundamental para sostener el esquema cambiario y acumular reservas internacionales, uno de los principales desafíos del BCRA tras años de merma en sus activos líquidos.

Empleo: desocupación estable en torno al 7%

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa (0,4 puntos porcentuales menos que el REM previo). Para el cuarto trimestre de 2026, el mercado proyecta una tasa similar: 6,9% (0,4 puntos porcentuales menos que el relevamiento anterior).

El Top 10 de analistas fue ligeramente más optimista, pronosticando una tasa de desocupación del 6,6% para el cuarto trimestre de 2026 (0,6 puntos porcentuales menos que el REM previo).

Estas cifras sugieren que, pese a la recuperación económica proyectada, el mercado laboral mantendría niveles de desempleo elevados, reflejando que el crecimiento del PIB no se traduciría inmediatamente en una generación significativa de nuevos puestos de trabajo.

La pregunta central que atraviesa todas estas proyecciones es si Argentina podrá sostener simultáneamente la baja de inflación, la estabilidad cambiaria y la recuperación económica, o si deberá priorizar algunos objetivos sobre otros durante 2026.

Resultado fiscal: superávit primario de $ 16 billones

Una de las apuestas más firmes del mercado es la continuidad del superávit fiscal. Los analistas proyectan un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16 billones para 2026 ($ 273 mil millones más que el REM previo).

El Top 10 pronosticó un superávit primario de $ 15,3 billones. Un dato revelador: ningún participante espera un superávit inferior a $7,6 billones para este año, lo que refleja la confianza del mercado en que el gobierno de Javier Milei mantendrá su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas.

Este consenso sobre el superávit fiscal constituye uno de los pilares centrales de las proyecciones económicas para 2026, ya que condiciona tanto la política monetaria como cambiaria.

Revisiones respecto al REM anterior

Comparando con el relevamiento de noviembre, se observan algunas correcciones relevantes:

Inflación diciembre 2025 : subió de 2,1% a 2,3%.

Tipo de cambio enero 2026 : bajó de $1501 a $1484,3.

Crecimiento PIB 2026 : subió de 3,4% a 3,5%.

Superávit comercial 2026 : aumentó de u$s 9002 millones a u$s 10.965 millones.

Desocupación Trim IV-2026: bajó de 7,3% a 6,9%.

Estas revisiones sugieren un mayor optimismo del mercado respecto a la evolución del comercio exterior y el empleo, junto con expectativas de menor presión cambiaria, aunque con una inflación ligeramente más alta en el corto plazo.