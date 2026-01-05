En esta noticia ADR y acciones

Los bonos soberanos arrancan el lunes en modo toma de ganancias, después del fuerte arranque de año que llevó al riesgo país a tocar los 553 puntos. Ahora, con el índice en la zona de 563, el mercado afloja el acelerador, pero sin señales de pánico.

En la curva de globales, los tramos cortos y medios muestran bajas marginales, del orden de 0,3% a 0,6%. El GD29 y el GD30 corrigen levemente, más por una toma de ganancias que por un cambio de humor.

Las paridades siguen altas y las TIR se mantienen contenidas, lo que confirma que no hay salida estructural de riesgo argentino.

Los globales largos también ajustan, aunque con algo más de dispersión. El GD35 y GD38 ceden cerca de 0,4%–0,6%, reflejando que, con el riesgo país debajo de 570, el mercado empieza a exigir nuevas noticias para seguir comprimiendo spreads.

Del lado de los bonares, el sesgo es similar pero algo más marcado. El tramo corto resiste mejor, mientras que AL35 y AL41 muestran caídas más visibles. Se mantiene la lógica de preferencia por ley extranjera, con spreads que juegan a favor de los Globales.

Así, el piso de 550 puntos ya fue testeado y eso cambia el mapa mental del inversor. Para que el riesgo país siga a la baja hará falta algo más que inercia: reservas, señales fiscales consistentes y confirmación de que el esquema cambiario no se fisura.

ADR y acciones

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta. Hay subas del 2,6% para Grupo Financiero Galicia y bajas del -2,9% para IRSA. En Buenos Aires, el S&P Merval lucha por pasar a terreno positivo tras un arranque flojo.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) recuerdan que la deuda soberana en dólares arrancó el 2026 con el pie derecho. En la primera rueda del año, los Globales avanzaron entre 0,2% y 0,6%, con un liderazgo marcado del tramo largo de la curva. El GD35 estacó con una suba de 0,7%, seguido por GD41 y GD46 (+0,5% cada uno) y GD38 (+0,4%).

Y agrega el broker, de esta manera, los Globales extendieron su buen balance semanal, acumulando una ganancia promedio cercana al 1%.

“Este desempeño, en un contexto relativamente favorable para el universo emergente/distressed, se tradujo en una nueva compresión del riesgo país, que descendió hasta los 553 puntos básicos. Así, los Globales comenzaron el año con el nivel de riesgo país más bajo de la era Milei”, agregó.