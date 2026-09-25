De cara las elecciones presidenciales 2027, el periodista, analista político y escritor Jorge “Turco” Asís sostuvo que el peronismo es la única alternativa real y viable para la Argentina.

“Por cómo veo hoy esta película... la única alternativa real, viable, que tiene la Argentina, es otra vez el peronismo”, afirmó en una entrevista con Ahora Play.

Asís aclaró, sin embargo, que no puede asegurar este desenlace. “Yo no te puedo decir, no te puedo dar ninguna garantía”, advirtió el analista antes de formular su pronóstico sobre lo que sucederá en los comicios.

El superávit, un triunfo de Milei

Consultado sobre si el superávit fiscal representa un triunfo del Presidente o del “círculo rojo”, Asís le atribuyó el logro a Javier Milei. “Ahí yo le reconozco un triunfo”, aseguró.

El analista fundamentó esa postura en el perfil del mandatario. “En eso sí, porque Milei existe y Milei no es un tipo que pueda gobernar con déficit”, explicó.

Asís vinculó ese resultado con el enfoque del Presidente. “Eso tiene que ver con su esquema economicista y me parece que lo hizo bien”, señaló.

Asís describió al Presidente como un fenómeno político solitario y marginal.

A la vez, Asís describió al Presidente como un fenómeno político solitario y marginal. “El fenómeno Milei es un fenómeno solitario y te diría, marginal. Hay un solo Milei, no tiene 14 tipos que tengan la magnitud de un Milei”, sostuvo.

Asís también definió al líder libertario como “un desahogado, que sabe que cuando se hace el loco le sale bien”. No obstante, advirtió que “ hoy tiene demasiados agujeros en su equipo ”.

“La mano viene para el lado del peronismo”, aseguró Asís

Ante la consulta sobre una eventual vía de centro frente a la polarización que impulsa el Gobierno, Asís reafirmó su diagnóstico: “Yo veo, creo, que la mano viene para el lado del peronismo ”.

Luego advirtió: “Esto lo tienen que saber todos los relativos outsiders que se lanzan, que son producto también de la disconformidad con Milei”.

Según su análisis, la oposición al modelo del Presidente constituye, por sí misma, una alternativa política relevante.

En esa línea, el analista explicó el origen del fenómeno libertario: Milei surgió como una necesidad de la sociedad para “castigar a la política tradicional”. En ese marco, el peronismo se articula hoy como un antimodelo frente a la actual gestión.

Para Asís, el peronismo se articula hoy "como un antimodelo frente a la actual gestión".

Asís describió también la dinámica interna del peronismo. Según explicó, en los “años pares” el espacio discute liderazgos, mientras que en los “años impares”, los electorales, la unidad resulta obligatoria para ser competitivo.

De acuerdo con el analista, una división significativa del peronismo solo garantizaría la permanencia del mileísmo.

Asís sugirió además, como sostuvo en sus últimas entrevistas, que la próxima disrupción política en la Argentina podría no ser otro outsider, sino la vuelta a la “normalidad” y al uso de un lenguaje político tradicional.