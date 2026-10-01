Con una fuerte apuesta por atraer inversiones, Milei se reúne con gobernadores y Macron

El presidente Javier Milei endureció este jueves su discurso desde París al advertir que la Argentina atraviesa un período electoral que, según sostuvo, suele estar acompañado por “maniobras desestabilizadoras”. En ese contexto, aseguró que su Gobierno se preparó para enfrentar “todos los intentos desestabilizadores y golpistas” que, afirmó, ya se registraron el año pasado y anticipó que podrían repetirse en 2027.

Durante su exposición en la Argentina Week organizada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mandatario afirmó que el Ejecutivo armó una “bazuca de dólares” para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera durante el próximo proceso electoral.

Según explicó, esa estrategia se apoya en compras de reservas, acuerdos de swap con Estados Unidos y China y posiciones en el mercado de futuros. “Creo que estamos bien armados para enfrentar todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado”, afirmó. Además, sostuvo que el oficialismo encara el año electoral con optimismo y confió en ampliar su representación legislativa.

En el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Milei sostuvo además que su administración recibió “un país quebrado” y aseguró: “No vamos a descansar hasta hacer de la Argentina un país con más libertad”.

En ese sentido, destacó “la enorme gestión del mejor ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo”, y también resaltó el trabajo de Bausili y Quirno al frente del Banco Central y la Cancillería, respectivamente.

Luis Caputo durante el Argentina Week en París.

El Presidente también recordó los resultados de la anterior edición de la Argentina Week. “En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por más de u$s 16 mil millones y esperamos que esta gira sea más fructífera”, afirmó ante los empresarios y funcionarios presentes.

Por otra parte, Milei sostuvo que el “activo más importante” de su gestión es su palabra y rechazó la posibilidad de aplicar “una especie de plan platita” de cara a las elecciones de 2027 con el objetivo de sumar apoyo electoral.

En esa línea, ratificó que no modificará el rumbo económico y defendió su estrategia frente al populismo: “Al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y más ortodoxia”, concluyó.