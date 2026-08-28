En esta noticia Por qué bajó el precio del crudo

Los precios del petróleo caían este viernes y todo apunta a que romperán la racha alcista de dos semanas, a pesar de haber cerrado al alza en la sesión anterior tras conocerse la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está interesado en volver a los términos del acuerdo anterior con Irán.

Los futuros del crudo Brent bajaban 60 centavos, un 0,67%, hasta situarse en u$s 89,10 el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate caían 64 centavos, un 0,77%, hasta situarse en u$s 82,89.

Ambos índices de referencia se encaminan así a cerrar la semana a la baja , con el Brent bajando un 5,3% y el WTI, un 4,3%.

Por qué bajó el precio del crudo

“A pesar de que los esfuerzos diplomáticos se han topado con un obstáculo, hay cada vez más indicios de que circula más petróleo por el estrecho de Ormuz”, señalaron los analistas de ING en una nota. “A medida que el conflicto persiste, los productores se están adaptando a las nuevas realidades y se sienten cada vez más cómodos navegando por el estrecho”.

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Goldman Sachs estimó el jueves que las exportaciones totales recientes del golfo Pérsico se situaban entre 15 y 16 millones de barriles al día (bpd), entre 7 y 8 millones de bpd por debajo de los niveles anteriores a la guerra, pero entre 5 y 6 millones por encima del punto más bajo registrado en marzo.

Basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto, el Wall Street Journal señaló que el Gobierno de Trump ha comunicado en repetidas ocasiones a los mediadores que no tiene interés en reactivar el memorando de entendimiento de junio, lo que complica los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones.

A primera hora del jueves, Washington dijo que no mantenía conversaciones con Irán, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de otros países por volver a poner en contacto a ambas partes.