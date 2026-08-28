Vaca Muerta en expansión: las megaobras que buscan convertir a la Argentina en potencia exportadora
Oleoductos, gasoductos, plantas de procesamiento y proyectos de GNL buscan acompañar el salto productivo de Vaca Muerta y destrabar su potencial exportador. Estas son las principales obras que están cambiando el mapa energético argentino.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.