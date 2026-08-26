Compañía Mega obtuvo finalmente la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s 365,4 millones destinado a ampliar su complejo industrial y aumentar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (LGN) provenientes de Vaca Muerta.

La adhesión corresponde al proyecto “Ampliación Mega” y quedó formalizada mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La ampliación permitirá incorporar 1500 toneladas diarias de capacidad a las 5500 toneladas actuales, lo que representa un incremento de alrededor del 27% sobre la capacidad existente. La compañía había solicitado su incorporación al RIGI en marzo y, en ese momento, había estimado una inversión de u$s 360 millones.

El proyecto contempla obras en distintos puntos de la infraestructura que conecta la producción de la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca.

En Loma La Lata, Neuquén, se ampliará la planta de separación y se incorporará infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo.

Entre las obras previstas figuran dos nuevas plantas de rebombeo, que estarán ubicadas en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa) para aumentar la capacidad de transporte de LGN.

El tercer punto será la planta de fraccionamiento de Bahía Blanca, donde se realizarán adecuaciones para acompañar el mayor volumen que llegará desde la Cuenca Neuquina.

El cronograma contempla inversiones durante 2026, 2027 y 2028, mientras que el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el 28 de febrero de 2029. La vida útil estimada del proyecto es de 18 años.

El crecimiento de la capacidad de procesamiento apunta a acompañar el aumento de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta y, particularmente, a capturar una mayor cantidad de líquidos asociados al gas natural.

En aquel entonces, la compañía adelantó que, del volumen adicional generado, alrededor del 80% estará destinado a mercados de exportación. El resto se destinará al mercado interno, fundamentalmente, en forma de etano para la industria petroquímica. De acuerdo con los detalles difundidos en marzo, la ampliación permitirá incorporar más de 500.000 toneladas anuales de producción incremental.

Durante la construcción, el proyecto demandará alrededor de 800 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados con ingeniería, fabricación de equipos, logística, construcción y servicios especializados.

Mega asumió un compromiso para que 60% del monto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponda a firmas locales, un porcentaje que supera el mínimo de 20% establecido por la normativa del RIGI.

La nueva ampliación llega después de otro ciclo de inversiones de la compañía. La firma, fundada en 2001 y cuyo capital pertenece a YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%), concluyó recientemente un plan de u$s 250 millones que le permitió ampliar 20% su capacidad de procesamiento, que hasta entonces se encontraba en unas 4800 toneladas diarias.

En 2025, la compañía produjo unas 1,79 millones de toneladas métricas y vendió más de 1,8 millones. Del total comercializado, 965.089 toneladas correspondieron al mercado interno, mientras que las exportaciones alcanzaron 841.687 toneladas, con un crecimiento del 48% frente a 2024.

En ese ejercicio, Mega registró ingresos por $ 817.573 millones, frente a $ 499.453 millones un año antes. La ganancia neta, sin embargo, cayó de alrededor de $ 160.000 millones a $ 124.566 millones, afectada principalmente por el resultado financiero.