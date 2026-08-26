Los precios del petróleo caen más de u$s 2 por barril este miércoles , a mínimos de más de dos semanas.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 perdían u$s 2,73, o un 3,08%, a u$s 85,85 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 cedían u$s 2,21, o un 2,68%, a u$s 80,15.

Ambos referenciales tocaron sus niveles más bajos desde el 10 de agosto más temprano en la sesión.

Las negociaciones entre Irán y Omán reavivaron las esperanzas de que el estrecho de Ormuz pueda reabrirse y eliminar las restricciones al transporte marítimo que afectan al suministro en esta clave región de Oriente Medio.

“Se reavivó el interés por las conversaciones entre Irán y Omán sobre un acuerdo para el tránsito de petróleo y otros productos petroquímicos a través del estrecho de Ormuz. Esto genera cierto optimismo”, afirmó Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB Research, a Reuters.

Irán mantiene nuevas conversaciones con su vecino Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz, bloqueado durante casi seis meses de conflicto.

A la vez, el ministro de Relaciones Exteriores omaní se mostró esperanzado en que pronto se pueda anunciar un corredor temporal a través de esta vital vía navegable.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

Ambos países llevan semanas manteniendo conversaciones intermitentes sobre la supervisión del estrecho, por la que circulaba cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara en febrero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“El mercado pasó de valorar una alta probabilidad de interrupción prolongada y una nueva escalada a valorar una reapertura parcial, acuerdos de transporte marítimo negociados y un menor riesgo de un nuevo enfrentamiento militar”, afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas del Saxo Bank.