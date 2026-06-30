El economista Carlos Melconian, exdirector del Banco Nación, cuestionó la idea de que el Gobierno ya haya ordenado la macroeconomía y sólo tenga pendiente la recuperación de la economía real.

En diálogo radial, sostuvo que “lo económico no está resuelto” y rechazó la lectura de que el programa oficial haya acertado en la macro, pero todavía no logra resultados en la micro.

Para Melconian, la discusión central pasa por la confianza, la inversión, el poder adquisitivo y el mercado cambiario. “Yo no comparto esa idea de que la macro está resuelta, que se acertó con la macro, pero falta la micro”, afirmó. Y agregó: “Si la macro estuviese resuelta, se resuelve la micro”.

En ese sentido, el economista planteó que una macroeconomía ordenada debería traducirse en menor inflación, más actividad, recuperación salarial y reactivación. Sin embargo, advirtió que ese proceso todavía no aparece de manera generalizada: “Hoy ese enfoque masivo no se da”, señaló.

Melconian también puso el foco en la política monetaria y cambiaria. Según dijo, la Argentina necesita un esquema “más claro, cierto, con horizonte, que sea explícito”, especialmente después de los cambios introducidos en el régimen cambiario y en la relación entre el Banco Central, el Tesoro y la demanda de pesos.

“La contracara de eso es la dolarización”

Al analizar el comportamiento del mercado, Melconian explicó que el problema no pasa sólo por la emisión de pesos, sino por la demanda de dinero. En su lectura, el Gobierno puede emitir cuando compra dólares, pero luego aparece la pregunta clave: si la gente y las empresas quieren quedarse con esos pesos o buscan cubrirse.

“La emisión de pesos es la oferta que hace el Gobierno y la tiene que hacer sí o sí porque compra dólares”, explicó. Pero aclaró que del otro lado está la demanda: “Mi tía, la que dice ‘Esos pesos los quiero o no los quiero’”.

Según Melconian, aun con menor inflación, la demanda de pesos sigue débil por factores como pérdida de poder adquisitivo, tarifas más caras, incertidumbre y falta de crédito. Por eso, sostuvo que cuando los pesos no se quedan en la economía, el resultado es evidente: “La contracara de eso es la dolarización claramente”.

El economista también marcó que el Banco Central y el Tesoro absorben pesos por distintas vías, desde la compra de dólares con superávit hasta la colocación de deuda en pesos. Sin embargo, advirtió que esa estrategia tiene límites: “Algún riesgo de dejar plata en la calle va a tener que correr en algún momento porque si no, no va a levantar más” la economía.

“De acá a fin de año tienen que definir qué quieren hacer”

Melconian sostuvo que el esquema actual puede sostener cierta calma cambiaria, pero no despeja todas las dudas. A su juicio, el Gobierno debe resolver antes de fin de año qué camino seguirá con el régimen monetario, el dólar y la deuda: “De acá a fin de año tienen que definir qué quieren hacer”, afirmó.

También describió al Ministerio de Economía como un área más concentrada en las finanzas, el tipo de cambio y la deuda que en una política económica integral. Según dijo, el ministro se ocupa de “mantener tranquilo el tipo de cambio” y de “controlar la deuda”, mientras otros frentes de la economía quedan sin señales claras.

En el cierre, Melconian remarcó que la combinación de superávit fiscal, restricción monetaria y dólar casi fijo no alcanzó para disipar las tensiones inflacionarias. “Cuando vos mirás la seca es fenomenal”, dijo. Y concluyó que “debe ser dramático para el que confía en el superávit fiscal y la seca monetaria y el dólar casi fijo que la inflación todavía sea 30% anual”.