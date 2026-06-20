El consumo no encuentra piso: sigue la caída en los supermercados y se profundiza en mayoristas

En esta noticia Un rubro clave baja y el Gobierno se ilusiona

Luego de marcar 2,1% en mayo , el Gobierno pretende que la desaceleración de la inflación continúe en junio y un nuevo dato parece anticipar un escenario mejor. Así lo indicó la consultora LCG, que releva semanalmente precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados.

Puntualmente, su último reporte arrojó una deflación promedio del 0,3% en la canasta de alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes. Este resultado no solo parece consolidar la tendencia a la baja, sino que refuerza la posibilidad de que el IPC nacional pueda lograr perforar el piso de los dos puntos por primera vez en el año.

Tras una racha de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria, la medición mensual cedió en abril con un avance del 2,6% para luego marcar un nuevo descenso en mayo.

Por lo pronto, los primeros relevamientos para junio muestran que la inflación seguirá contrayéndose, aunque evidenciaron diferencias sobre el ritmo en la reducción de los precios.

Un rubro clave baja y el Gobierno se ilusiona

La caída se produce tras variaciones marginales de 0,1% y 0,6% en las dos primeras semanas del mes.

El último indicador que había arrojado una merma en el aumento fue en la segunda semana de mayo, cuando el dato registrado marcó una baja de 0,8%. “La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas cayó a 1,9% (-0,6 pp)”, afirmó el resumen de la consultora.

Según el documento de LCG, el retroceso estuvo traccionado principalmente por el rubro de carnes, que cayó 1,6% en los últimos siete días y tuvo una incidencia sobre el índice del -0,51%. A esta merma se sumó el comportamiento de las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que tuvo una disminución del 1,1% e implicó una incidencia del -0,15%.

Otros dos segmentos presentaron deflación: los condimentos y otros productos alimenticios, con una marcada caída del 2,5%, y las comidas listas para llevar, que bajaron un 0,8%.

En contraste, los productos lácteos y huevos (1,5%) y las verduras (1,1%) impulsaron los aumentos semanales y fueron las principales incidencias del dato semanal, con 0,21% y 0,09% respectivamente.

Azúcar, miel, dulces y cacao (2,9%) y Frutas (1,1%) también registraron incrementos en la última semana, mientras que Productos de panificación, cereales y pastas (0,2%); y Aceites (0,1%) mantuvieron casi estables sus precios.

LCG puntualizó que la inflación semanal mostró mayor dispersión y valores extremos respecto de la semana anterior. Al mismo tiempo, la consultora recalcó que el porcentaje de productos con bajas alcanzó el 10%.

Al analizar la variación mensual, el estudio advirtió que el 70% de la inflación acumulada de alimentos se explicó exclusivamente por la carnes, que arrastró un alza del 4,3%. En tanto, otros tres productos superaron el 1,9% de inflación promedio: Condimentos y otros productos alimenticios (4%), Verduras (3,1%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (2,6%).