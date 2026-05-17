El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a sumar cuestionamientos al programa económico del Gobierno y relativizó la baja de la inflación en abril. Además, dejó una nueva advertencia sobre el futuro del dólar, que acumula una baja de $ 60 desde que inició 2026. En una entrevista por Radio Mitre, Melconian minimizó el dato de abril, que cerró en 2,6%: “El problema de que el índice de precios parece distinto a lo que consume la gente”. En esa línea, cuestionó la promesa del presidente Javier Milei de una inflación cercana a cero para mediados de año. “Se ha cometido un grave error comunicacional, en prometer algo rápido, que no se podía hacer rápido, por el desaguisado anterior y por la dificultad de hacer un plan económico integral“, señaló el economista al respecto. Para el especialista, Argentina está ”muy lejos” de ser un país normal y sin inflación. Y sostuvo que un proceso de estabilización real demanda tiempo. “Arreglar el tema tarda. Lleva tiempo porque la simetría inicial con la que empezó este gobierno le hubiera llegado tiempo a cualquiera. Tenés que tener cuidado en lo que vas a prometer porque tenés un despelote muy grande para corregir“, dijo, Melconian sostuvo que la inflación no es un fenómeno que corre solo, sino que está ligada al nivel de actividad, a los salarios y al tipo de cambio. “Una economía debe mantener determinado equilibrio entre todas esas cosas, que esta no lo tiene. Entonces, aquello que está desequilibrado va a pujar por estar equilibrado“, opinó. Para ilustrar su punto, el economista utilizó una particular analogía: “Uno no puede ir al gimnasio a desarrollar mucho el torso y nada las piernas, porque te queda totalmente asimétrico”. Con esto, Melconian se refirió a que no se puede priorizar la baja de la inflación en descuido de la actividad o el dólar. Mirando hacia adelante, planteó un escenario de alerta para los próximos meses: “Es lindo tener el tipo de cambio estable. Pero si en tres o cuatro meses se queda en el mismo precio y la inflación es del 2% mensual, volvemos a tener un desequilibrio cambiario”. Además, aseguró que la Argentina atraviesa hoy una “afluencia de dólares” que responde a un “fenómeno natural” del ciclo económico, lo cual evitó una crisis. Sin embargo, lanzó una advertencia clara al equipo económico: “Eso no significa que haya que despilfarrarlos”. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril de 2026, los principales analistas del sector financiero ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el rumbo del tipo de cambio. Así, el informe, que agrupa las proyecciones de las consultoras y entidades bancarias más influyentes del país, revela una expectativa de mayor calma cambiaria frente a los sondeos previos. En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1410 por dólar para el promedio de mayo de 2026. Este dato representa una corrección a la baja significativa para la divisa, ya que la ubica $39 por debajo del relevamiento previo. De cara al cierre del año, el consenso de los analistas encuestados por el BCRA pronostica que el tipo de cambio nominal cotizará a $ 1676 por dólar para diciembre de 2026.