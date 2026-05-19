Carlos Melconian compartió un preocupante diagnóstico de la economía al asegurar que se encuentra actualmente “trabada” y enfrenta desafíos significativos, incluida la inflación y la falta de motores para reactivar el crecimiento.

Tal como aseguró el expresidente del Banco Nación en diálogo por Radio Mitre, el intento del gobierno de aplicar una ortodoxia clásica está arrojando resultados de “muy dudoso éxito”. Durante la entrevista, sostuvo que el equipo económico solo aspira a un “objetivo mediocre”, al que denominó como un “premio consuelo: administrar flujos financieros críticos”.

A su entender, el Gobierno limita su tarea a manejar el pago de la deuda y contener el dólar, mientras que “el sector real, el nivel de actividad y la tasa de inflación quedan como una aspiración”. “El sistema bancario, el crédito, la tasa de interés, el salario, la cuota. No tiene por dónde arrancar esto, porque está obstruido”, insistió el economista.

La decisión sobre el dólar que puede poner en jaque a Milei, según Melconian

Con respecto a la política cambiaria, Melconian apuntó contra la apertura de la venta de dólares a personas humanas en abril de 2025. “Fue un error”, afirmó, y lo comparó con “sacar a un jugador de fútbol operado de la rodilla antes de tiempo a jugar la final. No tiene chance”.

Según su análisis, forzar esa apertura en una economía bimonetaria sin respuestas claras sobre el régimen monetario profundiza la incertidumbre económica. “No hay régimen cambiario y monetario”, insistió el exfuncionario.

Inflación y dudas sobre la recuperación económica

En otro tramo de la charla, Melconian volvió a restarle importancia a la baja de la inflación, que en abril cerró en 2,6% y que anticipa proyecciones menores para mayo. Al respecto, consideró que estas cifras no modifican el problema de fondo. “Que abril dé 2,6 y que mayo abajo de eso no cambia nada. Que en lugar de 31,2% (anual) va a ser 29,9%. No cambia", remarcó.

Si bien el analista descartó una crisis abrupta gracias al superávit fiscal y al ingreso de dólares de Vaca Muerta, advirtió que esos factores no alcanzan para garantizar una recuperación sostenida.

“Estoy hablando de lo que definí como aspiración, que es bajar la inflación y simultáneamente reactivar. Por obra y gracia del Espíritu Santo, eso no va a venir . Y mucho menos va a venir por el formato filosófico que tiene el gobierno en la cabeza", sentenció.

Finalmente, sintetizó su visión sobre el modelo exportador y dijo: “El motor de la exportación es muy lento y es muy bienvenido en materia de divisas para evitar el temor. Pero hasta ahí”. De esta forma, instó al Gobierno a revisar la estrategia oficial y dejar de lado la rigidez ideológica, para enfocarse en los problemas que hoy mantienen la obstrucción de la actividad económica.