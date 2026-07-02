En esta noticia Críticas al régimen monetario y cambiario

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, compartió su mirada sobre la situación cambiaria y afirmó que la demanda de dólares en Argentina saltó con la decisión de levantar el cepo cambiario a personas humanas el año pasado.

En diálogo con Urbana Play, el analista consideró un “error” levantar las restricciones el año pasado y advirtió que la demanda de dólares de las personas equivale a todo el superávit comercial.

“Esta demanda apareció cuando cometieron el error de abrir el cepo a personas humanas en abril de 2025 y no a las empresas. La gente aflojó [la compra de dólares] en noviembre después de la elección y luego volvió a subir a un promedio de u$s 2500 por mes", afirmó.

Sobre el superávit comercial, el economista estimó que deja unos u$s 25.000 millones anuales. Sin embargo, remarcó que los dólares que ingresan por Vaca Muerta “se van” en turismo, gastos con tarjeta y el ahorro bajo el colchón .

En ese sentido, Melconian definió este fenómeno como “Margarita para los Chanchos”. “El superávit comercial se va ahí. Más allá de Vaca Muerta, [los dólares] terminan en Punta Cana”, insistió.

Críticas al régimen monetario y cambiario

Basado en su análisis, se centró en la ausencia de un régimen monetario definido. Afirmó que, incluso desde la campaña electoral, el equipo económico mostró contradicciones constantes sobre temas sensibles como la dolarización y la revaluación de la moneda.

“Lo que falta es un régimen monetario y cambiario”, insistió. A su entender, el Banco Central compra dólares gracias a flujos financieros del sector privado y no por una robustez genuina del sistema comercial .

Respecto a la situación de la economía, Melconian pidió al Gobierno realismo respecto a los tiempos de recuperación. Aseguró que “nadie en el mundo” puede arreglar los problemas estructurales de Argentina en solo dos años, por lo que propuso una transición “semi-heterodoxa” que recree mejores condiciones de empleo y capacidad de consumo.

“Al Gobierno no le estoy achacando que en dos años no pudo hacer arreglos, pero simultáneamente no podés venir con el canto de Silicon Valley a decir que el que no se prende es un boludo.”, sentenció.