Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) se consolidaron en los últimos años como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan invertir en empresas del exterior con una mirada de largo plazo.

Sin embargo, el hecho de que una acción sea conocida o esté atravesando un fuerte rally no significa que sea una buena inversión. Antes de comprar un Cedear conviene analizar distintos factores para evitar decisiones impulsivas y construir una cartera acorde al perfil de riesgo de cada inversor.

En diálogo con El Cronista, Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de Tus Finanzas, aseguró que existen dos preguntas claves que cualquier persona debería hacerse antes de invertir en estos instrumentos.

¿Mi perfil de inversor y mis objetivos son compatibles con los Cedear?

Para Lentini, este es el punto de partida. Antes incluso de analizar una empresa o mirar su cotización, el inversor debe definir para qué está invirtiendo y cuánto riesgo está dispuesto a asumir.

“Antes de comprar un Cedear lo que tenemos que considerar es cuál es nuestro perfil de inversor y cuáles son nuestros objetivos. Si nuestro objetivo tiene menos de un año, no sugiero que el inversor compre Cedears ”, explicó.

El especialista sostuvo que estos instrumentos tienen sentido para quienes invierten con un horizonte de largo plazo. A partir de allí, la elección de las empresas dependerá del nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a aceptar.

“Si el objetivo tiene más de un año, pensaría entonces en pensar si yo soy una persona conservadora, en cuyo caso podría mirar empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble o si soy una persona más arriesgada, donde podría mirar empresas como Mercado Libre, Nubank o incluso Nvidia ”, agregó.

Para Lentini, no tiene sentido elegir una empresa únicamente porque ofrece buenas perspectivas de crecimiento. Antes, es necesario evaluar si ese nivel de riesgo es compatible con los objetivos del inversor y con el resto de su cartera.

¿La empresa tiene fundamentos sólidos para sostener su crecimiento?

Una vez definido el perfil de riesgo, el siguiente paso consiste en evaluar la calidad de la empresa detrás del Cedear. Para ello, Lentini presta especial atención a tres indicadores financieros.

“Existen tres indicadores que para mí son sumamente relevantes. El primero es la evolución de las ventas. Tomar un plazo por lo menos de 5 años y ver que las ventas crecen es un indicador de salud de la empresa ”, sostuvo.

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El segundo indicador que considera clave es la evolución de los ingresos netos, que, según explicó, también deberían mostrar un crecimiento sostenido año tras año.

Por último, considera clave observar la rentabilidad del negocio. “Puede tener variaciones, pero si uno mira negocios maduros como Coca-Cola, estas deben ser mínimas. Por otro lado, si uno mira empresas de crecimiento como Nvidia o Micron, va a ver ratios mucho más elevados”, explicó.

La señal de alerta que puede esconder una acción de moda

Además de analizar los fundamentos de una empresa, Lentini considera importante no tomar decisiones de inversión únicamente porque una acción esté atravesando una fuerte suba o porque sea protagonista de las noticias financieras.

“Hay empresas cíclicas dentro del mercado que pueden ponerse de moda. Un ejemplo de esto creo que puede ser Micron, que es una empresa vinculada a las memorias RAM, que subió fuertemente en el último año”, explicó.

Sin embargo, el asesor advirtió que los movimientos alcistas tan pronunciados suelen venir acompañados de caídas igualmente significativas. En el caso de Micron, destacó que “ha subido realmente muy fuerte, ya que subió más de 1000% en un año”, pero aclaró que ese crecimiento no estuvo exento de volatilidad.

De hecho, recordó que la acción pasó de alcanzar máximos cercanos a los u$s 1.300 a retroceder hasta la zona de los u$s 800 . Por eso, remarcó la importancia de evaluar en qué etapa del ciclo se encuentra una compañía antes de invertir.

“Aquí es donde debemos ser prudentes a la hora de pensar en qué momento del ciclo estamos invirtiendo cuando invertimos en este tipo de negocios”, sostuvo.

El error más común de quienes compran Cedears por primera vez

“Uno de los principales errores a la hora de comprar Cedears es creer que debemos comprar o vender todo nuestro capital o todo el capital que pensamos para esa posición de una sola vez”, afirmó el especialista.

En lugar de apostar todo el dinero en una única operación, Lentini recomienda construir la posición de manera gradual. Esta estrategia permite aprovechar distintos momentos del mercado y reducir el impacto que puede tener una compra realizada justo antes de una corrección.

“Una idea sana es que podamos ir comprando a lo largo del tiempo. Entonces, eso nos va a permitir tener un precio promedio mejor para encarar las inversiones de largo plazo”, concluyó.