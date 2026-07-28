Comprar Cedear: las 2 preguntas clave que hay que hacerse sí o sí antes de invertir en uno
Estos instrumentos permiten invertir en compañías internacionales desde el mercado local, pero no son una alternativa adecuada para todos los perfiles. Qué aspectos analizar antes de sumar un Cedear a una cartera.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 28 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.