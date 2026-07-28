Comprar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por un precio inferior al del mercado no suele ser una oportunidad frecuente. Sin embargo, quienes estén dispuestos a participar de una subasta pública tendrán una nueva posibilidad en agosto, cuando el Banco Ciudad remate seis inmuebles provenientes de herencias vacantes con precios base que parten desde los u$s 36.727.

Las propiedades, ubicadas en distintos barrios porteños, pertenecieron a personas fallecidas sin herederos.

Qué departamento cuesta menos de u$s 40.000

La propiedad con el precio base más bajo está ubicada en el barrio de Floresta. Se trata de un departamento de 41,21 metros cuadrados, que saldrá a remate con un valor inicial de u$s 36.727,98.

Junto con ese inmueble también se subastarán otros cinco departamentos ubicados en San Nicolás, Almagro, Villa Urquiza, Recoleta y Palermo .

Los precios base son los siguientes:

Barrio Precio base Floresta u$s 36.727,98 San Nicolás u$s 43.405,80 Almagro u$s 52.357,62 Villa Urquiza u$s 63.439,17 Recoleta u$s 96.828,31 Palermo u$s 138.880,80

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden únicamente al precio de inicio de la subasta.

El importe definitivo dependerá de las ofertas que presenten los participantes durante el remate, por lo que el valor final puede ser superior.

Cuándo será la subasta del Banco Ciudad

El remate se realizará el jueves 14 de agosto a través de la plataforma de subastas online del Banco Ciudad.

Antes de la fecha del remate, los interesados podrán consultar el pliego de condiciones de cada inmueble y las fechas previstas para las visitas, que permiten recorrer las propiedades y verificar su estado de conservación antes de realizar una oferta.

Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

Quienes deseen participar deberán registrarse previamente en la plataforma de subastas online del Banco Ciudad.

La inscripción debe realizarse como mínimo 48 horas hábiles antes del inicio del remate y requiere constituir una garantía equivalente al 3% del precio base del inmueble por el que se desea ofertar.

Las ofertas se realizarán de manera online y en pesos, utilizando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior al remate.

Quien resulte preadjudicatario deberá abonar:

una seña equivalente al 10% del precio de venta ;

una comisión del 3% más IVA prevista para la subasta;

y completar posteriormente el procedimiento de escrituración establecido en el pliego.

Qué son las herencias vacantes

Los inmuebles que se ofrecen en esta subasta provienen de herencias vacantes, es decir, sucesiones en las que una persona fallece sin dejar herederos o sin que exista alguien que reclame legalmente la herencia.

En estos casos, el Estado administra los bienes y puede disponer su venta mediante subastas públicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los recursos obtenidos por estas operaciones se destinan al Fondo Educativo Permanente para financiar obras, infraestructura, equipamiento y otros programas para el sistema educativo porteño.

Subastas de inmuebles: qué tener en cuenta antes de ofertar

Participar de una subasta puede representar una oportunidad para adquirir un inmueble por debajo del valor de mercado, aunque no existe garantía de que eso ocurra.

El precio base funciona como punto de partida de la puja y puede incrementarse significativamente si hay varios interesados en la misma propiedad.

Por ese motivo, antes de realizar una oferta conviene revisar el estado del inmueble, leer detenidamente el pliego de condiciones y calcular los gastos adicionales que implica la operación, como la comisión del remate, los impuestos y los costos de escrituración.

Esta información permite definir un presupuesto máximo y evitar que el entusiasmo propio de la subasta lleve a pagar un valor superior al previsto.